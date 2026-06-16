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Путин насрочи изборите за Държавната дума на 20 септември

За първи път в тях ще участват жителите на Донбас и Новорусия

16.06.2026 | 11:52 ч. Обновена: 16.06.2026 | 11:54 ч. 7
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Руският президент Владимир Путин подписа указ за насрочване на изборите за Държавната дума от деветия ѝ състав на 20 септември. Съответният документ е публикуван на официалния портал за правна информация, съобщи ТАСС.

"Да се насрочат изборите за депутати в Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация от новия състав на 20 септември. Настоящият указ влиза в сила от деня на официалното му публикуване", се посочва в документа.

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За първи път в изборите за Държавна дума ще участват жителите на Донбас и Новорусия. Освен изборите за депутати, в единния ден за гласуване се предвижда провеждането на над 2200 изборни кампании на различни нива. В резултат на тях се планира да бъдат заети около 20 700 депутатски мандата и изборни длъжности.

Сред тези кампании са изборите за ръководители на 11 региона, като в 8 от тях вотът ще бъде пряк, а в останалите 3 висшите длъжностни лица ще бъдат избрани от регионалните законодателни събрания. Избори за депутати в законодателните органи на субектите на Руската федерация се планират в 39 региона.

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Тагове:

Путин насрочи изборите Държавна дума 20 септември
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