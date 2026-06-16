IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 80

Лавров: Терористичните актове на Украйна в Черно море будят тревога

Европа аплодира защитата на европейските ценности от страна на Зеленски

16.06.2026 | 15:08 ч. 22
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Опитите на Украйна да организира терористични атаки срещу енергийни обекти и кораби в Черно море будят тревога. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на пресконференция по итогите от преговорите в Москва с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, предава ТАСС.

"При нас предизвикват загриженост опитите на киевския режим да организира провокации както с кораби, които превозват зърно към Турската република, така и с танкери. И, разбира се, постоянните заплахи за терористични атаки срещу газопроводите "Турски поток" и "Син поток"," каза Лавров.

Лавров добави още, че Европа, пред лицето на скандалните действия на киевския режим за реабилитация на нацизма, аплодира Володимир Зеленски, твърдейки, че той уж защитава европейските ценности.

Свързани статии

"Нацистките тенденции, са особено засилени от факта, че режимът на Зеленски, без никакво смущение или двусмислие, провежда открита политика на реабилитация на нацистки престъпници и нацистката идеология. И пред лицето на тези конкретни скандални действия, включително препогребването на престъпни колаборационисти, осъдени от Нюрнбергския трибунал, Европа аплодира защитата на европейските ценности от страна на Зеленски", каза Лавров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Лавров Русия Украйна война Зеленски Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem