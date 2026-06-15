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Лавров: Русия е ангажирана със споразуменията от Аляска

Москва разчита, че договорената там позиция ще бъде приложена на практика

15.06.2026 | 20:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия е ангажирана със споразуменията от срещата на върха в Аляска и разчита, че договорената там позиция ще бъде реализирана. Това заяви министърът на външните работи на РФ Сергей Лавров след срещата с президента на Беларус Александър Лукашенко, предава ТАСС.

"Ние сме ангажирани със споразуменията, постигнати на 15 август миналата година в Аляска. Президентът на Русия Владимир Путин неведнъж е заявявал, че е приел предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп. Разчитаме, че позицията, която е съгласувана въз основа на американското предложение, ще бъде реализирана", подчерта Лавров.

Лавров добави още, че Москва очаква, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по време на посещението си в Русия

ще разкажат за плановете на Вашингтон за изпълнение на договореностите по Украйна.

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Ръководителят на външното ведомство припомни съобщението на помощника на президента на РФ Юрий Ушаков за поредната визита на Уиткоф и Кушнер в РФ "в обозримо бъдеще".

"Разбира се, ще разчитаме, че те ще съобщят как американците планират да изпълнят споразуменията, основани изцяло на тяхното предложение", посочи Лавров.

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Тагове:

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