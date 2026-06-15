Лавров: Русия е ангажирана със споразуменията от Аляска

Русия е ангажирана със споразуменията от срещата на върха в Аляска и разчита, че договорената там позиция ще бъде реализирана. Това заяви министърът на външните работи на РФ Сергей Лавров след срещата с президента на Беларус Александър Лукашенко, предава ТАСС.

"Ние сме ангажирани със споразуменията, постигнати на 15 август миналата година в Аляска. Президентът на Русия Владимир Путин неведнъж е заявявал, че е приел предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп. Разчитаме, че позицията, която е съгласувана въз основа на американското предложение, ще бъде реализирана", подчерта Лавров.

Лавров добави още, че Москва очаква, че пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по време на посещението си в Русия

ще разкажат за плановете на Вашингтон за изпълнение на договореностите по Украйна.

Ръководителят на външното ведомство припомни съобщението на помощника на президента на РФ Юрий Ушаков за поредната визита на Уиткоф и Кушнер в РФ "в обозримо бъдеще".

"Разбира се, ще разчитаме, че те ще съобщят как американците планират да изпълнят споразуменията, основани изцяло на тяхното предложение", посочи Лавров.