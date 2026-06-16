ФБР осуетил заговор и атака с дронове, които да щурмуват Белия дом за партито на Тръмп

ФБР успя да осуети планирана атака с дрон, при която е имало възможност да бдат използвани експлозиви и снайперисти за щурм на Белия дом.

Планираната атака е трябвало да бъде осъществена на празничната битка в UFC по случай 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп, която премина безпроблемно в неделя вечер.

При атаката взривни дронове е трябвало да ударят сгради в района, преди бягащите тълпи да бъдат убити от снайперисти, съобщи Fox.

След това "втора вълна“ от нападатели е трябвало да се втурне към портите на Белия дом.

Петима души в Синсинати, Охайо и Фредериксбърг, Вирджиния, както и други райони, са арестувани във връзка със заговора.

Планът беше осуетен, след като властите откриха групов чат в Signal, обсъждащ потенциалната терористична атака, насочена към "милиардери и политици, получили пари от Американско-израелския комитет за обществени въпроси“.

"Благодарение на бързите действия на ФБР, нашите партньори и Министерството на правосъдието в многощатна операция, множество лица са задържани, а предполагаемите планирани атаки бяха спрени на място", каза Каш Пател, директор на ФБР.

По време на събитието в неделя президентът Тръмп беше заобиколен от ръководители на кабинета, висши служители на администрацията, републикански правителства и над 4000 крещящи зрители по време на битката в UFC.

Мерките за сигурност около събитието бяха драконовски – бяха оборудвани ловци на покриви, кучета K9, детектори за експлозиви и камери за наблюдение, за да се защитят участниците.

Преди събитието говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви, че приоритет номер едно е безопасността на президента, както и сигурността на всеки, който участва или присъства на събитието.