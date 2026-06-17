Лидерите на Г-7 увеличат доставките на оръжие за Украйна

Лидерите на Г-7 са единодушн и се ангажират с увеличаване на доставките на оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана и далекобойни системи в Украйна, като същевременно сигнализират, че е настъпил "подходящият момент“ за затягане на гайките в руския енергиен сектор.
Лидерите на страните от Г-7 са в курорта Евиан-ле-Бен, Франция от два дни насам. Във вторник вечерта те одобриха изявление, изразяващо "непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост“, съобщава Euronews.
В изявлението лидерите похвалиха Украйна за новия импулс, който е изградила на бойното поле, и се ангажира да поддържа този импулс чрез увеличени доставки на способности за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и прехващачи, както и далекобойни способности.
Европа е опора на Украйна
Европа е основната опора на Украйна, като последните оценки са отпуснали около 200 милиарда евро обща военна и финансова подкрепа от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., с допълнителен заем от 90 милиарда евро, който ще започне да тече този месец. САЩ представляват приблизително 115 милиарда евро обща подкрепа.
В същото време лидерите на Г-7 казват, че са "готови да обмислят“ разширяване на лицензирането за военно производство до Киев, който има остра нужда от произведени в САЩ противобалистични ракетни системи Patriot.
"Ние се ангажираме да увеличим натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си, включително тези върху петролния и газовия сектор“, се казва в съвместното изявление.
Лидерите на Г-7 са единодушни и по отношение на териториалната цялост на Украйна.
Нови санкции а Русия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон скоро ще бъде в състояние да наложи отново санкции върху руския износ на енергия, които бяха временно отменени, тъй като се очаква новопостигнато рамково споразумение между САЩ и Иран да отвори отново потока от плавателни съдове през Ормузкия проток и да облекчи световната енергийна криза.
ЕС вече е приел 21 пакета от санкции срещу Русия, като последният от тях по-рано този месец е насочен, наред с други неща, към продажбите на петрол на Москва и т. нар. "сенчест флот“.
Изявлението на Г-7 също така подчертава значението на енергийната устойчивост и обещава подкрепа, за да помогне на Украйна да преживее следващата зима, когато Русия обикновено атакува енергийната инфраструктура на страната на фона на минусови температури.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.