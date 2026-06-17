Лидерите на Г-7 увеличат доставките на оръжие за Украйна

Лидерите на Г-7 са единодушн и се ангажират с увеличаване на доставките на оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана и далекобойни системи в Украйна, като същевременно сигнализират, че е настъпил "подходящият момент“ за затягане на гайките в руския енергиен сектор.

Лидерите на страните от Г-7 са в курорта Евиан-ле-Бен, Франция от два дни насам. Във вторник вечерта те одобриха изявление, изразяващо "непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост“, съобщава Euronews.

В изявлението лидерите похвалиха Украйна за новия импулс, който е изградила на бойното поле, и се ангажира да поддържа този импулс чрез увеличени доставки на способности за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и прехващачи, както и далекобойни способности.

Европа е опора на Украйна

Европа е основната опора на Украйна, като последните оценки са отпуснали около 200 милиарда евро обща военна и финансова подкрепа от началото на пълномащабното нахлуване през 2022 г., с допълнителен заем от 90 милиарда евро, който ще започне да тече този месец. САЩ представляват приблизително 115 милиарда евро обща подкрепа.

В същото време лидерите на Г-7 казват, че са "готови да обмислят“ разширяване на лицензирането за военно производство до Киев, който има остра нужда от произведени в САЩ противобалистични ракетни системи Patriot.

"Ние се ангажираме да увеличим натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си, включително тези върху петролния и газовия сектор“, се казва в съвместното изявление.

Лидерите на Г-7 са единодушни и по отношение на териториалната цялост на Украйна.

Нови санкции а Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон скоро ще бъде в състояние да наложи отново санкции върху руския износ на енергия, които бяха временно отменени, тъй като се очаква новопостигнато рамково споразумение между САЩ и Иран да отвори отново потока от плавателни съдове през Ормузкия проток и да облекчи световната енергийна криза.

ЕС вече е приел 21 пакета от санкции срещу Русия, като последният от тях по-рано този месец е насочен, наред с други неща, към продажбите на петрол на Москва и т. нар. "сенчест флот“.

Изявлението на Г-7 също така подчертава значението на енергийната устойчивост и обещава подкрепа, за да помогне на Украйна да преживее следващата зима, когато Русия обикновено атакува енергийната инфраструктура на страната на фона на минусови температури.