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България и Гърция на последно място по БВП на човек от населението в ЕС

Начело в класацията са Люксембург и Ирландия

17.06.2026 | 14:20 ч. 39
Графика: Евростат

Графика: Евростат

България и Гърция остават страните с най-нисък брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в Европейския съюз през 2025 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес.

Според изчисленията БВП на човек от населението в България е бил с 32 на сто под средното равнище за ЕС, което поставя страната ни на последно място заедно с Гърция. Следват Латвия с ниво, което е с 29 на сто под средното за Съюза, както и Словакия и Унгария.

В противоположния край на класацията са Люксембург и Ирландия. В Люксембург БВП на човек от населението е със 139 на сто над средното равнище за ЕС, а в Ирландия - със 138 на сто над средното. Следват Нидерландия с 33 на сто над средното за ЕС, Дания с 28 на сто и Белгия с 17 на сто.

Общо десет европейски страни отбелязват БВП на човек от населението над средната стойност за ЕС.

Евростат отчита значителни различия и при показателя действително индивидуално потребление на човек от населението, измерен чрез стандарт на покупателната способност. Той се счита за по-подходящ показател за материалното благосъстояние на домакинствата, тъй като отразява реалното потребление на стоки и услуги.

В България действителното индивидуално потребление на човек от населението е било с 23 на сто под средното за ЕС.

Най-високи стойности са отчетени в Люксембург, където показателят е с 45 на сто над средното равнище за ЕС, следван от Германия с 20 на сто и Нидерландия с 19 на сто над средното.

Най-ниски нива са регистрирани в Унгария и Латвия, където потреблението е с 27 на сто под средното за ЕС, както и в Естония с 26 на сто под средното.

Общо осем държави членки отчитат действително индивидуално потребление на човек от населението над средното равнище за ЕС, докато останалите деветнадесет страни остават под него.
(БТА)

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Тагове:

брутен вътрешен продукт ЕС Евростат покупателна способност
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