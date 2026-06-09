Мицкоски не знае какво да очаква от срещата Силяновска-Йотова

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че не знае какво да очаква от утрешната среща в София между президентите на България Илияна Йотова и на Северна Македония Гордана Силяновска.

“Наистина не знам какво бих могъл да очаквам и какво би било евентуалното съдържание на срещата“, заяви Мицкоски в отговор на въпрос по време на посещението си в община Гьорче Петров.

По думите му "като човек очаква страната да поддържа добросъседски отношения с всички. Като премиер обаче ще направи всичко по силите си, за да защити идентичността и интересите на гражданите и държавата”, каза Мицкоски.

По думите му целта е да се изградят "добросъседски отношения с всички", основани на принципа “на двупосочната улица”.

“Имаме план и стратегия и се движим по тях. Не сме обещавали чудеса, защото не сме чудотворци. Всеки, който обещава чудеса, лъже. Ние само обещавахме упорита работа, която и вършим. Знам, че има очаквания някои неща да се случат по-бързо, но това, което казвам днес, го казах още в кампанията за изборите през 2022 г. и ще продължа да го казвам, защото нещата трябва да бъдат поставени на здрава основа, за да нямат поколенията след нас главоболията, които ние имаме. Работим старателно, честно и усилено и резултатите бавно идват. Няма много да говоря за детайлите“, заяви Мицкоски.

В интервюто си вчера Гордана Силяновска заяви, че очаква на срещата с българския президент “да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем”, а срещата с Йотова определи като “естествено продължение” на срещата им в Ереван, където са имали “приятен женски разговор”. / БТА