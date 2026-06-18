Хегсет: Европа да поеме водеща роля в защитата на собствения си континент

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че съюзниците на Америка в Европа трябва да поемат водеща роля в защитата на собствения си континент и да помогнат за превръщането на НАТО в "твърдолинейн военен съюз“.

На среща на министрите на отбраната на НАТО Хегсет призова за рестартиране на 32-членната организация, за да се превърне тя в "НАТО 3.0“, способно да възпира всяка заплаха.

Забележките на Хегсет дойдоха няколко седмици след като Съединените щати заявиха на съюзниците си, че вече няма да доставят определени военни кораби и самолети, ако някой от тях бъде атакуван. Европейските съюзници и Канада се опитват да разберат как да запълнят пропуските.

"НАТО 3.0 е признание след Студената война, че (НАТО) трябва да се върне към истински твърдолинейн военен съюз, който има реални военни способности, способни да възпира точно тук, на континента, и да поеме водеща роля в конвенционалната отбрана на Европа“, каза Хегсет, цитиран от The New York Post.

Хегсет добавим, че Съединените щати ще инвестират 1,5 трилиона долара в собствената си отбрана през 2027 г., изпращайки "послание към света“, че Америка изгражда "арсенал от свобода“.

Хегсет каза оюе, че този арсенал "преди всичко защитава Америка и американските интереси, но също така подкрепя силата на НАТО и нашите съюзници“.

Министрът е категоричен, че американските съюзници "трябва да са готови да се изправят и да направят нещо по силен начин за“ защитата на собствения си континент.

Върховният главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО, американец, работи по резервни планове за защита на Европа, след като на 3 юни САЩ сигнализираха, че вече няма да доставят самолетоносач и да поддържат кораби, самолети за зареждане с гориво във въздуха и десетки изтребители, наред с други военни активи, в случай на криза.

Администрацията на Тръмп настоява, че трябва да може да планира два едновременни конфликта и иска повече военни ресурси в случай на избухване на конфликт с Китай в Индо-Тихоокеанския регион.

Съгласно гаранцията за колективна сигурност на НАТО, член 5 от основополагащия договор, 32-мата съюзници обещават, че нападение срещу един от тях ще се счита за нападение срещу всички. Това не ги задължава да предоставят военна подкрепа, въпреки че много вероятно биха го направили.

По същество Съединените щати намаляват начина, по който биха могли да помогнат, ако съюзник задейства член 5.

САЩ имат най-големите въоръжени сили в НАТО. Те не възнамеряват да изтеглят ядрените си оръжия от Европа, които са ключови за възпирането на НАТО.