IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 41

НАТО започна сухопътни операции във Финландия и Швеция

Насочени към укрепване на сигурността в Арктика

07.06.2026 | 10:59 ч. 62
Васил Филипов и Траян Филипов

Васил Филипов и Траян Филипов

Сухопътните сили на НАТО започнаха днес нови операции във Финландия и Швеция, насочени към укрепване на сигурността в Арктика и северните райони на Европа на фона на засилената руска военна активност и нарастващия интерес на Китай към региона, предаде Франс прес.

След руската инвазия в Украйна двете скандинавски държави прекратиха дългогодишната си политика на военен неутралитет и се присъединиха към НАТО. Финландия стана член на алианса през 2023 г., а Швеция през 2024 г., предаде БТА.

Новите операции са предназначени да укрепят отбраната на североизточния фланг на НАТО.

"Този регион е сред най-стратегически важните в света и същевременно предлага едни от най-предизвикателните условия за военни действия“, заяви върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

В рамките на новата структура, наречена Напреднали сухопътни сили на НАТО във Финландия, шведска бойна група ще бъде разположена в град Буден в Северна Швеция. Освен това в Рованиеми, Финландия, ще бъде създаден многонационален щабен елемент.

Решението за формирането на тези сили беше взето от държавните и правителствените ръководители на страните членки на НАТО по време на срещата на върха във Вашингтон през 2024 г.

От алианса подчертават, че разполагането на новите формирования е завършено за по-малко от две години.

Напредналите сухопътни сили във Финландия ще действат съвместно с друга инициатива на НАТО, наречена "Арктически страж". Целта е да се засили защитата на територията на алианса и да се гарантира сигурността в Арктика и далечния север.

Според генерал Гринкевич тези мерки са особено важни на фона на нарастващата руска военна активност и засиления интерес на Китай към стратегическия арктически регион.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

нато швеция операция арктика
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem