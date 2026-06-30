Войната с дронове променя правилата: Русия търси различни новобранци

Русия активно набира студентки за новите си Сили за безпилотни системи, като се възползва от факта, че войната с дронове изисква технически умения, а не физическа сила. Тази централизирана инициатива, предлагаща академичен отпуск и финансови стимули, представя работата с дронове като безопасна, високотехнологична професия. Реалността за тези оператори обаче често е опасна. Въпреки обещанията при набирането, много от тях биват изпращани на опасни фронтови линии или прехвърляни в щурмови подразделения, като много руски оператори на дронове вече са загинали. Военните юристи потвърждават, че договорите предлагат ограничена защита, тъй като командирите дават приоритет на оперативната ефективност и близостта до бойното поле, което отразява безмилостния руски модел на водене на война, който жертва безопасността на личния състав в името на тактическите предимства, пише за Forbes Дейвид Кириченко, журналист, специализирал в областта на войната и технологиите.

Русия набира студентки в бързо разрастващите се сили за безпилотни летателни апарати, тъй като войната с дронове все повече награждава техническите умения за сметка на физическата сила.

Кремъл създаде Силите за безпилотни системи през ноември 2025 г. след почти четири години война в Украйна. Новият клон институционализира нарастващата зависимост на Русия от безпилотните системи. Тази стъпка отразява успеха на елитни формирования с дронове като „Рубикон“, които помогнаха да се отблъсне украинската офанзива в руската Курска област, като използваха дронове за нарушаване на логистиката на фронта.

"Руската армия иска да привлече най-добрите, най-умните и технологично подготвените да служат във Силите за безпилотни системи", каза Самуел Бендет, старши научен сътрудник в Центъра за нова американска сигурност. "Днес в Русия има много жени, които притежават необходимите умения."

Украинските оператори твърдят, че инвестицията вече дава резултати.

Руските власти са се обърнали към студентки с предложения да станат оператори на дронове,

представяйки тази роля като сравнително безопасна техническа професия. Според руския проект за правата на човека Get Lost Министерството на отбраната се е обърнало към студентки в поне 10 колежи и университети с такива предложения.

През май Bloomberg съобщи, че Русия набира студенти, предлагайки им академичен отпуск и финансови стимули, тъй като търси програмисти, геймъри и пилоти на дронове за разширяващите се безпилотни сили.

Руските медии също съобщиха, че Министерството на отбраната е определило квоти за набиране на кадри за някои университети, докато на други е дало указания да улеснят кампаниите за набиране, което подсказва, че кампанията се координира централизирано.

В доклад на фондация "Джеймстаун" от февруари се установява, че в 32 руски университета се предлагат учебни програми за оператори на дронове, което създава дългосрочен канал за набиране на кадри.

Русия също така изгражда отличителна идентичност за своите сили с дронове. Анализатори от Ukraine Control Map посочват, че много нови формирования с безпилотни системи са възприели стандартизирана черно-бяла визия и може би служат и като центрове за обучение и формиране на сили, въпреки че точната им организация остава неясна.

Руски коментатори също така популяризираха изцяло женски формирования за безпилотни летателни апарати, като например подразделението "Нощните вещици 2.0" в рамките на доброволческото формирование "БАРС САРМАТ", като подчертават ролята на жените като част от разширяващите се сили за безпилотни летателни апарати на страната.

Руският военен юрист Сергей Мамонтов заяви, че договорите за служба с дронове предлагат по-малко защитни мерки, отколкото смятат много новобранци, тъй като командирите в крайна сметка вземат решенията за назначенията на личния състав.

Разследване на руската служба на BBC от юни установи, че няколко студенти, наети като оператори на дронове, първоначално са били назначени в щурмови подразделения, въпреки че са били наети специално като оператори на дронове. BBC също така е идентифицирала над 1 000 руски оператори на дронове, загинали по време на войната, което подчертава, че тази роля остава изключително опасна.

Бившият оператор на дронове от "Рубикон" Мирослав Симонов също описа как специалистите по дронове са били заплашвани с прехвърляне в щурмови подразделения, ако не отговорят на очакванията.

Кампанията на Русия за набиране на кадри показва, че дроновете променят не само бойното поле. Дори за армия, изградена на принципа на масова мобилизация и изтощаване, успехът все повече зависи от привличането на технически квалифицирани оператори.