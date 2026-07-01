Има ли връзки между престъпния свят и президента на Сърбия Вучич?

Разследвания за предполагаеми връзки между държавата и организираната престъпност доведоха до криза на доверието в Сърбия, която стигна и до президента Вучич. Натискът над него се засилва. Какво се знае, пише Дойче веле.

Опитът за помирение между Саша Вукович и Александър Нешович - две съперничещи си фигури от подземния свят - завършил с истинско кръвопролитие. Въпреки присъствието на шефа на белградската полиция Веселин Милич в ролята на посредник Вукович е стрелял най-малко 10 пъти срещу Нешович, съобщи прокуратурата. Тялото на Нешович е открито няколко дни по-късно в една бъчва. Според една от първоначалните версии на разследващите полицейският началник дори е помогнал за прикриване на престъплението.

Драмата се е разиграла миналия месец в луксозен ресторант в един от престижните квартали на Белград. За много сърби най-тревожният въпрос е защо шефът на най-голямото полицейско управление в страната изобщо се среща с две видни фигури от престъпния подземен свят.

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За Стеван Дойчинович, главен редактор на разследващото издание KRIK, самият случай не е чак толкова необичаен. „Фактът, че началник на полицията е свързан с организираната престъпност, за съжаление не е нищо ново в Сърбия. Виждали сме това многократно през годините", казва той за ДВ.

Различни престъпни групировки и техните интереси

Стеван Дойчинович разследва от години връзките между организираната престъпност, държавните институции и управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия (СПС). Според него връзката далеч надхвърля отделни случаи на корупция.

„Сръбската държава е дълбоко свързана с организираната престъпност“, казва той. „Управляващата партия и ключови фигури около президента Александър Вучич си сътрудничат с различни престъпни групи в зависимост от политическите интереси и обстоятелства.“

Според Дойчинович тези променящи се съюзи са допринесли за разпалването на войните в подземния свят в Сърбия. Повече от 100 души са били убити в тези войни между бандите през последното десетилетие, много от тях посред бял ден и на обществени места. Ето защо това последно убийство не е необичайно.

„Различни фракции в партията са култивирали връзки с различни престъпни групировки, а те, както и политическите интереси, стоящи зад тях, сега са във война помежду си", казва Дойчинович.

Съмнителни връзки

През последното десетилетие съмненията за връзки между политическото ръководство на Сърбия и организираната престъпност бяха подсилени от съдебни производства, свидетелски показания, криптирани комуникации по Sky и WhatsApp, изтекли аудиозаписи и правени през годините разследващи репортажи.

Според Бранко Чечен, един от най-известните разследващи журналисти в Сърбия, връзката между управляващата Сръбска прогресивна партия и престъпния свят датира от самото начало на управлението на Вучич. „Хора с добре документирано криминално минало като Звонко Веселинович и Милан Радойчич (бизнесмени от Северно Косово – бел. ред.) изведнъж станаха основни бенефициенти на държавни поръчки и през годините се затвърдиха като ключови партньори на властите", посочва той.

Един от най-ярките примери за това са свидетелствата на Велко Беливук, предполагаем лидер на една от най-известните организирани престъпни групи в Сърбия, чиито членове са съдени за убийства, отвличания и престъпления, свързани с трафик на наркотици. Според съдебните доклади на KRIK Беливук е казал на прокурорите, че е решил „да разкаже всичко“ за връзката на групата си с президента Александър Вучич, с тогавашния министър на вътрешните работи Александър Вулин, с брата на Вучич и други служители, „които ни искаха услуги и сега се преструват, че не ни познават“.

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Дойчинович се позовава на съобщения в WhatsApp, възстановени от телефона на Беливук след ареста му през 2016 г., от които става например ясно, че „Беливук е поискал одобрение от Ненад Вучкович, висш служител на жандармерията, а той пък се е позовал на разрешение от Дияна Хъркалович, тогава втория по ранг служител в Министерството на вътрешните работи. Тя от своя страна се е позовала на картбланш от „малкия вожд“ (очевидно министъра на вътрешните работи) и „големия вожд“ (който явно е бил президентът Вучич“), обяснява Дойчинович.

Друго доказателство се появи през 2023 г., когато KRIK публикува аудиозапис, в който Вучкович се чува как води среща на престъпна група, обсъждайки незаконни операции и хвалейки се, че мрежата му държала „цялата полиция в ръцете си“.

Взаимна изгода

Както Дойчинович, така и Чечен казват, че връзката между сръбската държава и организираната престъпност не е просто корупционна, а взаимноизгодна договореност: държавата осигурява защита, докато престъпните групировки предоставят услуги.

По време на антиправителствените протести, които обхванаха Сърбия през последните почти две години, разследващи журналисти идентифицираха членове на престъпни групировки сред мъжете, нападащи мирни демонстранти. Фигурите на организираната престъпност също отдавна са свързани с футболни хулигански агитки, които контролират трибуните на стадионите и феновете, като помагат скандиранията срещу Вучич да бъдат сведени до минимум.

„Но държавата не защитава наркокартелите просто за да има няколко десетки мъже на разположение, които да атакуват протестиращи“, каза Дойчинович. „Хората в държавата печелят от това – това е основната им мотивация. След като тази връзка съществува, престъпните групировки могат да бъдат използвани, когато са необходими - независимо дали по улиците или по стадионите.“

Защо няма последици за замесените политици и държавни служители?

Въпреки дългогодишни разследвания, съдебни производства и все повече доказателства, почти нито един от големите скандали, свързани с организираната престъпност в Сърбия, не е довел до търсене на политическа отговорност.

Дойчинович твърди, че прокурорите, следящи криптирани комуникации на Sky, за да преследват членове на банди, пропускат онези места, които говорят за замесени политици или висши държавни служители. Така хората по върховете остават незасегнати.

Сръбските власти отхвърлят твърденията за връзки между държавата и организираната престъпност и настояват, че правителството води безкомпромисна борба срещу престъпните групировки.

Политическата цена

Но изглежда, че примката започва да се стяга. Докато антиправителствените протести продължават с неотслабваща сила в цяла Сърбия и навлизат в 20-ия си месец, натискът върху президента Александър Вучич нараства.

„Хората настояват за върховенство на закона, работещи институции и зачитане на основните граждански права“, казва Чечен. Той смята, че въпросът започва да подкопава подкрепата за Вучич дори сред онези избиратели, които не са част от опозицията.

В събота президентът обяви, че до няколко седмици ще се оттегли от поста. Дата за предсрочни избори обаче още не е обявена. Но Вучич никога не е насрочвал избори, освен ако не е уверен, че може да ги спечели, подчертава още Бранко Чечен.