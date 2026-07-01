Главнокомандващият Сирски: Путин планира превземане на Киев

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски е на мнение, че руският лидер Владимир Путин е наредил на военните си да намерят начини за предприемане на нови настъпателни операции срещу Украйна с цел превземане на Киев, съобщава The Independent.

Тези планове включват руски настъпателни действия от територията на Беларус за превземане на украинската столица и околните райони, добавя Сирски.

Според друг сценарий се предвижда удар от граничещата с Украйна руска Брянска област към Черниговска област, като това се счита за най-вероятния вариант, смята главнокомандващият.

Това се случва на фона на новината, че във вторник Украйна за втори път е нанесла удар по център за сателитна връзка в Московска област, използван за събиране на разузнавателна информация за руските сили, за който съобщи президентът Володимир Зеленски.

В публикация в Telegram Зеленски заяви, че украинските сили са атакували центъра за космически комуникации в Дубна, разположен на около 500 км от украинската граница.

Той отбеляза, че обектът е използван за разузнаване и за координация на действията на руските сили в Украйна. Генералният щаб на украинската армия съобщи, че същият обект е бил обект на украинска атака и през миналата седмица.

Планиране на офанзива, не на мирни преговори

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров добави, че силите на страната имат “прозорец от възможности” от шест до девет месеца, за да се възползват максимално от предимството си пред Русия на бойното поле.

Сирски добавя, че украинските сили наблюдават признаци на изтощение сред руските войници и това се отразява на бойното поле.

Той каза, че руската фронтова активност е намаляла с 30%, докато украинските сили продължават кампания от удари на далечни разстояния срещу руски цели, свързани главно с петролната индустрия.