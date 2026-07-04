Брад Пит не желае да се ожени за Инес де Рамон

Брад Пит не иска да се жени за Инес де Рамон.

62-годишният актьор и дизайнерката на бижута са заедно вече близо 4 години.

И Инес редовно присъства на семейни събирания на сем. Пит. Тя е изградила близки връзки с роднините на Брад.

Връзката им е здрава, но Пит не мисли за брак с партньорката си.

"Инес е невероятно близка със семейството на Брад. Те абсолютно я обожават и тя е приета с отворени обятия от началото. На този етап те буквално я считат за семейство и една от тях. Но Брад няма планове да се жени, въпреки това колко близка е станала Инес с всички", коментира източник на "Page Six".

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