Брад Пит не желае да се ожени за Инес де Рамон

Брад Пит не иска да се жени за Инес де Рамон.
62-годишният актьор и дизайнерката на бижута са заедно вече близо 4 години.
И Инес редовно присъства на семейни събирания на сем. Пит. Тя е изградила близки връзки с роднините на Брад.
Връзката им е здрава, но Пит не мисли за брак с партньорката си.
"Инес е невероятно близка със семейството на Брад. Те абсолютно я обожават и тя е приета с отворени обятия от началото. На този етап те буквално я считат за семейство и една от тях. Но Брад няма планове да се жени, въпреки това колко близка е станала Инес с всички", коментира източник на "Page Six".
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