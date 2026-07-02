Секретно досие разкрива: Кремъл е шпионирал висши политици

Дълго преди Борис Джонсън да влезе в Даунинг Стрийт, руските разузнавачи вече са си били съставили мнение за човека, за когото са смятали, че един ден може да оглави Великобритания. Преценката им е била едновременно ласкателна и скептична. Джонсън е бил "ексцентричен, странен човек, пълен с остроумие, чар и блясък", се твърди, че е написала СВР, руската служба за външно разузнаване, в досие за него, открито през 80-те години по време на студентските му години в Оксфорд.

Още като студент той привлича вниманието на шефовете на шпионските служби в Кремъл, които отбелязват, че "е бил изключително активен в образователните си и социални дейности и е показвал признаци на политическа кариера, която би могла да ни бъде полезна".

Въпреки това те предупреждават, че той е "симпатичен, но не заслужаващ доверие" и има "изненадващи прояви на нестабилност".

Досието на СВР за Джонсън е описано подробно в Project Fish – преди това секретно досие за руските операции за влияние във Великобритания, съставено от бивш агент на MI6, който твърди, че разполага с източници, запознати с досиетата на Кремъл.

Бившият британски министър-председател е една от няколкото видни политически фигури, разгледани в досието от Кристофър Стийл, който някога е ръководил отдела за Русия в MI6, пише The Telegraph.

След като е прекарал повече от две десетилетия в служба на британските тайни служби, днес той ръководи Orbis Business Intelligence – частна разследваща фирма, специализирана в Русия, както и Walsingham Partners– консултантска фирма за управление.

Стийл, чиято фирма състави скандално досие, свързващо Доналд Тръмп с Русия, състави Project Fish през октомври 2022 г., а необичайните твърдения в него никога досега не са били публикувани.

Досието, с което The Telegraph се запозна, твърди, че руското разузнаване е смятало, че Доминик Кумингс тайно е работил за MI6, и се е притеснявало, че инвестирането на време в Найджъл Фараж е "хазарт", който може и да не се отплати.

В досието не се предполага, че Фараж, Кумингс или Джонсън някога са предавани информация на Русия или са подпомагали нейните интереси по какъвто и да е начин.

В доклада се твърди, че досието на Джонсън в СВР го описва като „личност с комичен характер, но все пак със силен интелектуален капитал“. Неговото "необичайно оптимистично и жизнерадостно поведение често е съчетано с липса на принципи", а "безотговорното му отношение" означава, че той "няма силни и непоклатими привързаности към някоя идея или идеология".

В досието се отбелязва, че Джонсън е "силна личност“, "внимателен към логичните аргументи и фактите", като се добавя, че "може лесно да бъде манипулиран". Въпреки това докладът твърди, че Джонсън в крайна сметка е бил отхвърлен като потенциално полезен източник, като досието заключва, че "маниакален саморекламиращ се човек като Джонсън не може наистина да бъде взет на сериозно като кандидат за каквато и да е дълбока и трайна връзка с разузнаването".

Project Fish съдържа и раздел за Кумингс, директора на кампанията Vote Leave в подкрепа на Брекзит, който впоследствие стана един от най-близките сътрудници на Джонсън в Даунинг Стрийт.

В доклада се отбелязва, че Кумингс е прекарал три години, живеейки и работейки в Русия в средата на 90-те години, като се добавя, че публикуваните разкази за престоя му в Русия "съдържат значителни пропуски". В него се отбелязва, че през този период Кумингс е участвал в усилията за създаване на авиокомпания, свързваща град Самара с Виена.

Докладът продължава с твърдението:

Въпреки това докладът отбелязва, че руските разузнавателни шефове "са предположили", че той "вече е бил в контакт или дори е сътрудничил с MI6". Въпреки това той е бил считан за "много обещаваща" цел за разузнаването и за него е било "надлежно открито досие", се посочва в доклада.

Докладът отбелязва още, че Кумингс е влязъл в конфликт с режима по повод инцидент, свързан с катастрофата на руски товарен самолет, и посочва, че ФСБ "не е възстановила никаква връзка с него" от 1997 г. насам, когато той е напуснал страната.

Кумингс е говорил за престоя си в Русия. В интервю за списание Spectator през 2021 г. той беше попитан дали е имал връзки със службите за сигурност, докато е бил там, и отговори:

"Е, ако бях, щеше да ми се наложи да кажа "не"! Но въпреки това - категорично "не".

В същото интервю той каза, че участието му в проект за създаване на авиолиния от Самара до Виена е било "страхотно забавление, но пълен бизнес провал и на практика бяхме изгонени от града от мафията".

Докладът Project Fish твърди отделно, че в руските разузнавателни кръгове е имало разногласия относно степента, до която Фарадж е бил заслужаваща си инвестиция на времето им, като ГРУ, руската военна разузнавателна служба, е проявила интерес към него.

Докладът продължава, като твърди, че интересът на Кремъл към Фарадж е приключил, когато основният му поддръжник, генерал Игор Сергун, е починал при подозрителни обстоятелства през януари 2016 г.

През пролетта на 2016 г., малко преди референдума за Брекзит, наследникът на Сергун, генерал-полковник Игор Коробов, е дал заповед да "забравят за Фарадж", според доклада. В доклада се отбелязва, че разузнавателната информация за Фарадж е дошла от един-единствен източник и че други източници не са могли да потвърдят тази версия на събитията.

Project Fish разгледа редица видни фигури от левицата, включително Джереми Корбин, като твърди, че изборът му за лидер на Лейбъристите през 2015 г. е бил "приветстван от руските лидери".

Както се отбелязва в доклада, той е поставял под съмнение ангажиментите на Обединеното кралство към НАТО, подкрепял е руските версии за конфликта в Сирия и "е разпространявал съмнения относно отговорността на Русия за опита за убийство на Сергей Скрипал".

В доклада се обсъждат и руските опити за влияние върху шотландската политика, като се отбелязва, че усилията за ангажиране с основните течения на шотландския национализъм "се оказаха до голяма степен неуспешни през последните години".

В него се отбелязва, че подкрепата за Путин и Русия в рамките на националистическото движение е била "силно концентрирана" в партията "АлбаЮ, създадена от Алекс Салмънд през 2021 г.

Project Fish посочва няколко членове на Камарата на лордовете от целия политически спектър, за които твърди, че имат връзки с руски интереси.

"По-ниското ниво на контрол и по-либералните правила относно външни финансови интереси са допринесли за това Камарата на лордовете да се превърне, може би, в уязвимото място на враждебни чуждестранни операции за влияние, насочени срещу Обединеното кралство", се казва в доклада.