Украйна залага на бойни роботи в сухопътната война

Революцията на дроновете в Украйна се разпростира от въздуха към земята. Безпилотни наземни превозни средства превозват провизии, евакуират ранени и все по-често се сражават редом с въздушните дронове, тъй като командирите се стремят да намалят излагането на пехотата на едно от най-строго наблюдаваните бойни полета в света. Технологията вече е доказала себе си; следващото предизвикателство е нейното внедряване в мащаб. По цялата фронтова линия на Украйна войниците остават в тила, докато машините напредват. Наземните роботи превозват боеприпаси, евакуират ранени войници, залагат мини и все по-често носят оръжия в бой, тъй като Украйна се опитва да замести колкото се може повече задачи на фронта с машини, пише за Forbes Давид Кириченко, журналист, специализирал в областта на войната и технологиите.

Усилията в тази насока се ускоряват бързо. През април президентът Володимир Зеленски нареди на въоръжените сили да въведат в експлоатация поне 50 000 безпилотни наземни превозни средства (UGV) през 2026 г., наричайки ги „следващата голяма стъпка“ в спасяването на живота на войниците. Украинската индустрия за UGV се разраства също толкова бързо. Проучване на KSE Institute, Brave1 и Defense Builder установи, че пазарът на UGV в Украйна е нараснал с 488% през 2025 г.

Игор Шмирьов, ръководител на отдела за UGV в украинската платформа за иновации в отбраната Brave1, очаква Украйна да надхвърли целта на Зеленски, след като бъдат включени и преките покупки на бригадите.

През март Андрий Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, заяви, че безпилотните наземни превозни средства (UGV) в крайна сметка биха могли да заменят до една трета от войниците по фронтовата линия, като поемат логистични и бойни задачи.

Тази трансформация вече е в ход. Само през април, според Шмирьов, украинските безпилотни наземни превозни средства (UGV) са изпълнили над 10 000 мисии, като повечето от тях са доставяли провизии до позициите на фронта. Евакуацията на ранени също е станала обичайна практика, въпреки че такива мисии изискват внимателно планиране под обстрел.

Постоянното наблюдение с дронове е направило опасни дори рутинните придвижвания към фронта. Наземните роботи могат да снабдяват позициите на фронтовата линия или да евакуират ранени, без да излагат друг екипаж на атака от дронове.

Колкото по-опасно става бойното поле, толкова по-голямо е търсенето на машини, които могат да заменят войниците.

Тази промяна вече е видима на фронта.

Една нововъзникваща мисия е противодействието срещу нарастващото използване от страна на Русия на малки групи за проникване, което позволява на въоръжени UGV да влизат в сражение с тях, без да излагат на опасност повече войници в зоната на поражение на дроновете.

Разработчиците вече експериментират с нови роли на UGV на бойното поле. Ratel Robotics започна тестове на мрежови пускови устройства, монтирани на наземни роботи, за прихващане на нисколетящи дронове. През юни 3-ти армейски корпус представи роботизирана система за противовъздушна отбрана с изкуствен интелект, способна самостоятелно да открива, проследява и поразява въздушни цели, което подчертава колко бързо UGV се превръщат в модулни платформи на бойното поле.

Комуникациите остават едно от най-големите препятствия пред широкомащабното внедряване на наземни роботи.

Русия следва много от същите концепции. Самуел Бендет, старши научен сътрудник в Центъра за нова американска сигурност, заяви, че руските сили използват безпилотни наземни превозни средства за логистика, евакуация на ранени и бойни задачи, включително системи като Courier, Depesha и Impuls, наред с импровизирани роботи, изградени от фронтови подразделения.

Но той счита, че Украйна понастоящем запазва предимство в разгръщането.

Въпросът вече не е дали наземните роботи могат да се сражават, а как да се изграждат операции около тях. Украинските военни командири започват да планират атаки въз основа на това, което роботите могат да постигнат, преди войниците да напреднат.

Командирът на ротата за ударни безпилотни наземни превозни средства (UGV) NC13 в 3-та щурмова бригада заяви пред украинското издание "Милитарни" през декември, че неговата единица вече е провела настъпателни операции, използвайки едновременно множество въоръжени роботи.

Нарастващите възможности не означават, че пехотата изчезва. Украинските командири вече разглеждат роботите като разходни средства на бойното поле. При евакуацията на ранени може да бъдат загубени няколко робота при опитите да се спаси ранен войник, преди някой от тях да успее.

Украйна планира да въведе в употреба над 50 000 безпилотни наземни превозни средства (UGV) тази година. Но Трибушна оценява, че за да се заменят повечето позиции на фронта, в крайна сметка ще са необходими около 150 000 до 200 000 годишно. Бойните UGV все още са относително рядко срещани не защото са се провалили, каза тя, а защото доктрината, необходима за използването им в мащаб, все още е в процес на разработване. На първо място са индивидуалните успехи на бойното поле; стандартизираните тактики следват.

Следващата стъпка е превръщането на успехите на бойното поле в стандартизирани системи, които всяка бригада може да използва.

Наземните роботи едва ли ще заменят пехотата в близко бъдеще. Но те постепенно поемат много от задачите, които някога са изпълнявали войниците, като предлагат първи поглед към бойно поле, където войниците все по-често остават в тила, докато машините напредват.