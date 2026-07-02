Защо САЩ разполагат най-способните си изтребители с голям обсег близо до Тайванския проток

Военновъздушните сили на САЩ разположиха изтребители с голям обсег F-15EX във военновъздушната база Кадена на Окинава, Япония, което представляваше част от постепенната подготовка на службата за постоянно разполагане на изтребителя от този тип в базата. Въпреки че решението за постоянно разполагане на новите изтребители на Окинава беше обявено за първи път през 2022 г., замествайки изтребителите F-15C/D, които отдавна се смятаха за остарели, програмата претърпя значителни забавяния, пише MilitaryWatchM. Вместо оперативно разполагане, посещението на самолета е предназначено предимно за запознаване на персонала по поддръжката, логистиката и помощните екипажи с F-15, преди първата оперативна ескадрила да пристигне между 2027 и 2029 г. Самолетите съответно са назначени към 85-та ескадрила за изпитания и оценка, а не към фронтова част.

Въпреки че посещението включва летателни дейности, една от основните му цели е обучение по поддръжка и логистика. F-15EX включва значително по-усъвършенствана електроника от изтребителите F-15C/D, които заменят, което прави важно да се даде наземният екипаж практически опит в поддръжката на цифровата архитектура на самолета, компютрите за мисии, оборудването за електронна война и диагностичните системи. Развитието на този опит преди постоянното разполагане има за цел да намали забавянията при поддръжка и да подобри наличността на самолетите след пристигането на оперативните ескадрили. Особено внимание се обръща на две от най-модерните системи на Eagle II. Радарът AN/APG-82(V)1 AESA осигурява значително по-голям обхват на откриване, подобрена устойчивост на електронно заглушаване, едновременна работа въздух-въздух и въздух-земя и значително подобрена надеждност в сравнение с остарелите механично сканирани радари на пенсиониращите се изтребители F-15C/D.

Военновъздушните сили планират да разположат 36 изтребителя F-15EX в Кадена,

което отразява стратегическото значение на съоръжението поради близостта му до водеща потенциална гореща точка за напрежение между Китай и САЩ, а именно Тайванския проток. F-15EX е в много отношения най-способният тип изтребител в западния свят, като неговият обхват, радарна мощност и товароносимост на оръжия са несравними с другите типове изтребители по стандарта на НАТО. Въпреки че му липсват много от усъвършенстваните подсистеми на F-35 или стелт способностите му, F-35 продължава да страда от сериозни ограничения в способността си да действа на фронтова линия поради забавяния при довеждането на самолета до стандарта Block 4. Способността на F-15EX да допринася за продължителни операции също е много по-голяма поради значително по-високите нива на наличност на типа, тъй като F-35 продължават да страдат от сериозни проблеми с поддръжката.

Въпреки че F-15EX е изключително способен, той се счита за далеч по-добър от новите китайски изтребители J-20 от пето поколение, които са подобно големи, но се възползват от много по-голям обсег, авангардни стелт възможности и неотдавнашното интегриране на много по-ефективни двигатели от следващо поколение. Китай ще въведе първите си изтребители от шесто поколение на въоръжение в началото на 2030-те години, което означава, че те биха могли да започнат да действат в региона не след дълго, след като последните F-15 от "4+ поколение" бъдат доставени за разполагане в Кадена. Въпреки че F-15 е най-старият тип изтребител в производство навсякъде по света и единственият тежък тип изтребител в производство в западния свят, той продължава да се използва в голяма степен поради неуспеха на програмата за изтребители F-22 от пето поколение да осигури жизнеспособен наследник. През април беше разкрито, че бюджетът на Военновъздушните сили на САЩ за фискалната 2027 година е увеличил планираните поръчки на изтребители F-15EX до 267 самолета, в сравнение с предварително планираните 129, което отразява дългогодишното търсене на разширен мащаб на доставките.