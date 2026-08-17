Петиция за пълна забрана на TikTok и ограничения за деца в социалните мрежи

Социалният министър Наталия Ефремова коментира, че рестрикциите за деца в социалните медии са едни от обсъжданите мерки за справяне с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Такова е и желанието на премиера Румен Радев.

Вече сред обществеността има и петиция, призоваваща за пълна забрана на платформата TikTok на територията на България, а организаторите ѝ настояват за ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

Един от организаторите на петицията е и Йордан Йорданов, който в предаването “България сутрин” каза, че само за една седмица са събрали над 5000 подписа.

"Тази седмица ще опитаме да стигнем до повече хора. Време е нещо да направим. От едната страна е цялата популярност на инфлуенсърите. Има хора, които с простотията си изкарват хиляди левове на месец. При случая от Пловдив, гаврата с Георги Кузев, е излъчена в TikTok. Регулация няма. От другата седмица е благополучието на нашите деца", каза Йорданов, който е и педагог и журналист.

Менталният регрес при децата

Според него технологично се развиваме, но ментално имаме регрес и това е заради новите времена.

"Подписката правим заедно с криминалните психолози от Assess. Във Facebook страницата на Assess може да се открие линк към подписката. Тя е за да има рестрикции за TikTok на територията на България, а за другите социални мрежи - до 16-годишна възраст", уточни Йорданов пред Bulgaria ON AIR.

Организаторът на петицията подчерта и още нещо много важно - необходимо е да има дебат по темата.

“Това не може да продължава по този начин. Наясно сме с вредното влияние на социалните мрежи и какво правим - нищо. Крайната цел е колко може повече подписи. Не сме политически ангажирани, подписката е гражданска инициатива. В НС вече могат да се прикачват и онлайн подписки. Да преценят, ако нашите подписки имат тежест - да направят нещо", настоя той.

Според Йорданов образователната система "в момента е едно блато".

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