Общо 1307 потвърдени случая на ебола в ДР Конго

Демократична република Конго (ДРК) съобщава, че потвърдените случаи на ебола в страната са достигнали 1307, включително 377 смъртни случая. В актуализирана информация, публикувана късно в понеделник, се посочва, че потвърдените случаи са регистрирани в три провинции – Итури, Северно Киву и Южно Киву.

Съобщението идва, след като информационна агенция AFP съобщи, че е открит случай в четвърта провинция. Източник от Националния институт за биомедицински изследвания (INRB) на ДРК, цитиран от AFP, заяви, че вирусната хеморагична треска се е разпространила в Горен Уеле, който граничи с Южен Судан и Централноафриканската република.

В момента властите сега се опитват да проследят веригата на предаване и да идентифицират контактите.

Разпространението на заболяването в нова провинция означава, че целият североизток на ДРК, дом на около 15 милиона души, вече е засегнат.

Засегнатата от конфликт провинция Итури е епицентърът на последното огнище на ебола в страната, 17-тото, което започна през май.

В много случаи вирусът се е разпространил на погребения, където се боравят с силно заразните тела на жертви на ебола.

Седмици наред хуманитарните работници, изправени пред недоверие сред местните общности, се борят да планират безопасни погребения в засегнатите райони, за да предотвратят контакт с мъртвите.