Кипър ще поеме разходите по репатриране телата на двете загинали българчета

Разходите за репатриране в България на телата на двете малки деца, загинали при трагичен инцидент миналата неделя край село Ксилофагу, ще бъдат покрити изцяло от Република Кипър, съобщи електронното издание на вестник „Сайпръс мейл“, като се позова на съобщение на общинския съвет на Ксилофагу.

В съобщението си общинският съвет информира, че на проведено вчера заседание членовете му са обсъдили предоставяне на финансова помощ за транспортирането на телата на двете деца в България. В текста обаче се посочва, че репатрацията им „ще бъде извършена изцяло за сметка на Република Кипър“.

Две момчета – на 8 и 10 години, бяха открити на 28 юни мъртви в заключена кола, оставена в поле близо до жилищна зона в района на британската база в Декелия. След подаване на сигнал спешни екипи са пристигнали на мястото, но медиците са установили, че момчетата са получили тежки поражения от излагането на горещината, включително изгаряния и тежка мускулна скованост. Според информация в медиите българчета са били над три часа в заключената кола на баща си.

Бащата на децата и мащехата им бяха арестувани по подозрения в небрежност във връзка със смъртта им и се явиха пред съд в Декелия, но по-късно жената беше освободена, припомня изданието. Очаква се бащата да остане в ареста до 12 юли, когато е насрочено ново изслушване, тъй като според прокуратурата има значителен риск той да се укрие.

(БТА)