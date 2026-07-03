В Иран задържаха жена, разхождала се по бельо

Иранските власти задържаха за кратко жена, излязла да се разхожда по бельо, предаде ДПА.

Иранската съдебна система я обвинява в "нарушение на обществените норми", посочва агенция ИРНА. Случаят е отпреди няколко дни в парк в консервативния пустинен град Язд.

Според ИРНА жената е освободена и се намира при близките си. В съобщението се споменава за "тежко психично заболяване". Случаят е бил разгледан като приоритетен от прокуратурата, се посочва в съобщението.

Точните обстоятелства около задържането на жената не са ясни.

В социалните мрежи беше публикувано видео, за което се твърди, че показва жената, носеща лилаво бельо. Автентичността на записа не може да бъде проверена чрез независим източник. Лицето и контурите на тялото на жената са замъглени, за да се защити самоличността ѝ.

Съобщава се, че са арестувани и няколко други лица, включително тези, които са заснели видеото, посочва ДПА.

Преди това подобен случай имаше и в столицата Техеран, само че този път със студентка. Съобщава се, че тя се е съблякла в знак на протест срещу строгите ислямски правила за облеклото в Иран.

Спазването на дрескода в Ислямската република се контролира от така наречената нравствена полиция.

След началото на протестната вълна в Ислямската република през 2022 г. много жени в големите градове на Иран започнаха да нарушават правила като задължителното носене на забрадка, посочва ДПА.

(БТА)