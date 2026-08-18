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6,1 по Рихтер разтърси индонезийския остров Суматра (ВИДЕО)

Няма данни за жертви или ранени

18.08.2026 | 11:28 ч. 1
Reuters

Reuters

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси района край индонезийския остров Суматра. Трусът е бил с дълбочина 29 км, съобщава националната геофизична служба, цитирана от Ройтерс.

Земетресението е регистрирано в 13:02 ч. местно време като за момента не се съобщава за жертви и щети.

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Индонезийската провинция Източни Малки Зондски острови в събота бе засегната от мощно земетресение с магнитуд 7,7, като по последни данни броят на жертвите е достигнал 68, а ранените са над 210. При този трус бяха нанесени щети по около 4500 жилищни сгради, а над 19 000 души бяха евакуирани. 

Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в т.нар. Огнен пръстен - един от най-активните сеизмични региони в света.  

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Тагове:

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