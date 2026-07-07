Нов проблем за Киев: Запасите от ракети Patriot намаляват на фона на руските атаки

Украйна не е свалила нито една руска балистична ракета по време на масираната атака, която започна в неделя вечерта и доведе до загинали и ранени десетки хора. Украински официални лица заявиха, че балистичните ракети са успели да пробият противовъздушната отбрана на страната и да поразят целите си, тъй като Киев не разполага с ключови прехващачи, по-конкретно с много търсените ракети Patriot PAC-3, произведени в САЩ, пише BI.

Русия изстреля 23 балистични ракети, повече от три дузини крилати ракети и стотици дронове по време на атаката, която беше насочена главно срещу столицата Киев. Въздушните сили на Украйна заявиха, че защитниците са свалили по-голямата част от заплахите; въпреки това, те не са пресекли нито една от балистичните ракети.

"Нашите войници се справиха добре днес при прехватването на дронове и крилати ракети, но за съжаление не и на руските балистични ракети", заяви украинският президент Володимир Зеленски в понеделник, ден след като предупреди, че предстои мащабна атака. "Причината се крие в недостатъчното количество ракети-прехватчи."

Михаил Федоров, министърът на отбраната на Украйна, заяви, че руските сили засилват използването на балистични ракети, "изстрелвайки ги в мащаб, невиждан досега, като се възползват от критичния недостиг на ракети-прехватчи за системите за противовъздушна отбрана Patriot."

Украйна разполага с многослойна противовъздушна отбрана за защита на големи градове като Киев,

като тя разчита в голяма степен на системи, дарени от Запада.

Произведената в САЩ ракета Patriot изстрелва няколко различни вида прехващачи, включително "Patriot Усъвършенстван капацитет-3" или ПАК-3, чиято цена се оценява на близо 4 милиона долара. Украинските власти многократно са заявявали, че Киев няма достатъчно от тях в арсенала си и са молили страните от НАТО да изпратят още.

Украинските власти подновиха тези призиви в понеделник, твърдейки, че има много прехващачи Patriot в световните запаси и че те биха били по-полезни в ръцете на Киев.

"Ракетите прехващачи принадлежат към системата за противовъздушна отбрана на Украйна сега, а не да стоят в запасите", заяви министерството на отбраната.

Зеленски трябва да се срещне с президента Доналд Тръмп тази седмица в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, заяви говорител на Белия дом пред репортери в неделя. На предишни срещи противовъздушната отбрана е била от основно значение.

Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, потвърди пред репортери в понеделник, че прехващачите все още постъпват в Украйна. Той обаче призна, че има "ограничение за броя на прехващачите" на територията на алианса и призова държавите членки да увеличат производството.

Въпреки че индустрията увеличава производството на прехващачи Patriot, тези отбранителни средства са с голямо търсене в световен мащаб. САЩ и техните съюзници в Близкия изток изстреляха стотици по време на продължилия седмици конфликт с Иран по-рано тази година. Доктрината за противовъздушна отбрана обикновено предвижда поне два прехващача за всяка входяща ракета, така че запасите могат бързо да намалеят при конфликт с висока интензивност.

За да се справи с критичния си проблем с доставките, Украйна се обръща към европейските си партньори за помощ при дългосрочното придобиване на прехващачи.

"Вече подписахме договори за ракети-прехващачи Patriot и продължаваме да осигуряваме допълнителни споразумения, като доставките са планирани да започнат следващата година", каза Федоров в понеделник.