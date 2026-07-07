От 0:2 до обрат: Геният Меси спаси Аржентина срещу Египет (СНИМКИ)

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Аржентина се измъкна от ръба на отпадането и се класира за 1/4-финалите на Мондиала след драматичен обрат срещу Египет - 3:2 в Атланта.

"Фараоните" шокираха световния шампион още в 15-ата минута, когато Ясер Ибрахим засече отлично центриране отдясно, пребори се с Лисандро Мартинес и с глава преодоля Емилиано Мартинес. Аржентина получи шанс да отговори почти веднага, но Мостафа Шобеир спаси дузпата на Лионел Меси в 21-ата минута. Това беше втори пропуск на звездата от бялата точка на този Мондиал и негов рекорден четвърти на световни финали.

До почивката Аржентина натисна сериозно. Алексис МакАлистър беше близо до гол, Меси нацели гредата от пряк свободен удар, а Шобеир отново отчая аржентинците след опасно центриране към Хулиан Алварес.

След паузата Египет продължи да дебне на контраатака. В 58-ата минута Мостафа Зико прати топката в мрежата след пас на Мохамед Салах, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради фал срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката. Девет минути по-късно обаче Египет все пак удвои - Айсем Хасан получи пас в наказателното поле и отблизо направи 0:2.

Аржентина изглеждаше на прага на сензационно отпадане, но в последните минути стигна до пълен обрат. В 79-ата минута Меси намери технично Кристиан Ромеро, който намали с глава. Само четири минути по-късно капитанът на Аржентина изравни с удар от въздуха, като топката рикошира в напречната греда и влетя в мрежата. Това беше 21-вият гол на Меси на световни първенства.

Драмата завърши в добавеното време, когато Енцо Фернандес засече отблизо центриране на Лаутаро Мартинес и оформи крайното 3:2. Така Аржентина оцеля след един от най-напрегнатите мачове на Мондиала и продължава към 1/4-финалите.

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