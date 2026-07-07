Кои храни и напитки повишават стреса?

Когато сме подложени на силно психическо или физическо напрежение, човешкият организъм превключва в режим на оцеляване, отделяйки големи количества от стресовия хормон кортизол. Понякога се случва да сме в период на по-чести ситуации на стрес или ние им придаваме повече важност и те се превръщат в нещо, което ни кара да се усещаме нервни, да не можем да спим, да се оплакваме от гадене, главоболие.

В такива ситуации, ако не страдаме от липса на апетит, прибягваме до консумацията на вредни храни и напитки. Оказва се, че тези наши избори могат да доведат до метаболитен хаос, смятат специалисти.

Кои храни и напитки да не консумирате, когато сте под стрес и за кои се смята, че са полезни?

Продукти с високо съдържание на рафинирана захар

Рафинираната захар предизвиква бързо покачване на глюкозата в кръвта, последвано от също толкова рязък срив. Този процес задейства верижна реакция, при която тялото отделя допълнително адреналин и кортизол, за да балансира нивата на захарта, което обективно засилва усещането за паника и тревожност.

Рафинирани въглехидрати, като изделия от бяло брашно

Храни като бял хляб, пица и тестени изделия са лишени от фибри. Те се разграждат бързо до прости захари, причинявайки същия неблагоприятен гликемичен ефект като захарните изделия, което лишава организма от стабилен енергиен поток в моменти на напрежение.

Енергийни и кофеинови напитки

Високата концентрация на синтетичен кофеин, комбинирана със захари, стимулира централната нервна система по агресивен начин. Енергийните напитки повишават сърдечната честота и кръвното налягане, симулирайки физиологичните симптоми на паническа атака. При вече повишени нива на кортизол, прекомерният прием на кафе може да доведе до нервно изтощение и нарушаване на архитектурата на съня.

Алкохолни напитки

Макар първоначално да създава илюзия за релаксация, метаболизирането на алкохола нарушава баланса на серотонин и гама-аминомаслена киселина (GABA) в мозъка. Това може да доведе до повишена тревожност на следващия ден, сочат изследвания.

Източник: Не яжте тези храни, когато сте стресирани