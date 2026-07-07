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Ники Михайлов и Николета отпразнуваха 20 г. от началото на своята приказка

Запознали се през 2006 г.

07.07.2026 | 20:52 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Николета Лозанова и Ники Михайлов отпразнуваха 20 години от началото на романтичните си отношения. 38-годишната плеймейтка и 38-годишният футболист са се запознали през юли 2006 г. и тогава са станали двойка.

Макар че за известно време бяха разделени, те отново намериха пътя си един към друг и сега са стабилно семейство.
Ни Ло отбеляза годишнината им чрез публикация в Instagram. През уикенда тя сподели в социалната мрежа интересни снимки.

Първо виждаме черно-бял кадър с впечатляващ имот и дървета. После пък влюбените позират заедно в двор на къща, като плеймейтката е по къса бяла рокля на черни точки и показва топ форма. Има и черно-бял кадър на дъщеря им Борислава. А накрая виждаме, че за щастливия повод двойката се е почерпила със шоколадова торта с малини.

"20 години. Все още ние", гласи текстът към кадрите.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Ники Михайлов Николета Лозанова годишнина двойка
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