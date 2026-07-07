Ники Михайлов и Николета отпразнуваха 20 г. от началото на своята приказка

Николета Лозанова и Ники Михайлов отпразнуваха 20 години от началото на романтичните си отношения. 38-годишната плеймейтка и 38-годишният футболист са се запознали през юли 2006 г. и тогава са станали двойка.

Макар че за известно време бяха разделени, те отново намериха пътя си един към друг и сега са стабилно семейство.

Ни Ло отбеляза годишнината им чрез публикация в Instagram. През уикенда тя сподели в социалната мрежа интересни снимки.

Първо виждаме черно-бял кадър с впечатляващ имот и дървета. После пък влюбените позират заедно в двор на къща, като плеймейтката е по къса бяла рокля на черни точки и показва топ форма. Има и черно-бял кадър на дъщеря им Борислава. А накрая виждаме, че за щастливия повод двойката се е почерпила със шоколадова торта с малини.

"20 години. Все още ние", гласи текстът към кадрите.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net