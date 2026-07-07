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Марин льо Пен ще се кандидатира за президент през 2027 година

Тя ще обжалва присъдата си във Франция

07.07.2026 | 21:52 ч. Обновена: 07.07.2026 | 21:55 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г., предадоха световните агенции.

Изявлението ѝ дойде в деня, в който съдът я осъди да носи електронна гривна като част от наказанието по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз.

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Решението обаче не я лишава от право да участва в президентската надпревара. Досега Льо Пен се е явявала три пъти като кандидат за държавен глава.

Съдът предстои да определи начина и срока за изпълнение на наказанието. Самата Льо Пен обяви, че ще обжалва решението пред най-висшата съдебна инстанция във Франция, пише БТА.

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