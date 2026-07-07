Марин льо Пен ще се кандидатира за президент през 2027 година

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г., предадоха световните агенции.

Изявлението ѝ дойде в деня, в който съдът я осъди да носи електронна гривна като част от наказанието по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз.

Решението обаче не я лишава от право да участва в президентската надпревара. Досега Льо Пен се е явявала три пъти като кандидат за държавен глава.

Съдът предстои да определи начина и срока за изпълнение на наказанието. Самата Льо Пен обяви, че ще обжалва решението пред най-висшата съдебна инстанция във Франция, пише БТА.