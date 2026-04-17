Бизнесът е потресен от Льо Пен, искат младока Бардела за президент на Франция

Перспективата Франция да попадне под властта на "Националния фронт" догодина предизвика ухажване между притеснен бизнес елит и популистката партия, която те дълго време отбягваха като недосегаема. За безпокойство на някои бизнес лидери, както Джордан Бардела, предполагаемият кандидат за президент "Фронта" на изборите през април, така и Марин льо Пен, лидерът на партията, бяха поканени на престижни места, за да обяснят плановете си.

Двамата са нетърпеливи да спечелят доверието на мениджърите на втората по големина икономика в ЕС, но между тях се появи рязка разлика. Бардела, протежето на льо Пен, скъса с позицията си на антисистемен защитник на работническата класа и се представя като либерал по отношение на икономиката.

Тъй като 30-годишният Бардела или 57-годишната льо Пен вероятно ще спечелят първия от двата тура на президентските избори, 13 шефове на най-големите френски компании помолиха льо Пен да изложи стоките си в Друан, исторически парижки ресторант, предпочитан от литературния елит.

Дискретното събиране, което включваше Бернар Арно, собственик на LVMH и най-богатият човек във Франция, както и ръководителите на Renault и TotalEnergies, е оставило бизнесмените "потресени", според бизнес вестника L'Opinion. Въпреки предложенията си, Льо Пен се придържаше към ангажимента си за държавно управление на икономиката. На всеки въпрос как "Фронтът" ще се справи с блатото на Франция от слаб растеж, високи разходи по заеми и огромно дългово бреме, "тя отговаряше: "Държавата, държавата, държавата", твърди участник в срещата.

Бизнес светът е по-възприемчив към Бардела, който е възприел класическите консервативни и про-бизнес доктрини

Младокът се очертава като помазан наследник на Льо Пен, ако съдиите от апелативния съд не успеят да отменят присъдата ѝ миналата година за незаконно използване на средства от ЕС за финансиране на партията ѝ.

Основната френска бизнес организация, Medef, скъса с традиционния си отказ да разговаря с "Рабилието" и покани Бардела да се обърне към нея по време на обяд следващата седмица. Под обстрел от някои членове за това, че придава респект на партия, отдавна смятана за отвъд допустимото, Патрик Мартин, ръководителят на Medef, заяви:

"Човек просто не може да игнорира "Националният фронт". Този обмен не бива да се бърка със съюз или печат на одобрение."

Мартин си спомня, че бизнес светът първоначално е отбягвал Франсоа Митеран, избрания за президент от социалистите през 1981 г., за негова сметка.

Един голям покровител, Паскал Демурже, ръководител на застрахователната компания Maif, се отдели от редиците си, атакувайки колегите си за предложения към лидерите на "Фронта" които, според него, се равняват на печат на одобрение.

"Тази динамика им осигурява онзи вид уважение и политически пълномощия, които им липсваха толкова дълго, създавайки риск да им помогне да спечелят", каза той.

Ръководителите на някои големи френски корпорации предупредиха колегите си да не приемат идеята за управление от националистическата десница. Ангажиментът на Митинга към високи разходи, защитни практики и трайна враждебност към ЕС би спънал допълнително икономиката, казват критиците.

"Трябва да се направи всичко, за да се спре крайната десница да достигне власт", ​​каза неназованият шеф на водеща компания пред Le Figaro.

"Това би било катастрофално за имиджа на Франция в чужбина и пред финансовите пазари. Дълбоко съм обезпокоен от чувството за резигнация в бизнес общността", добави той.

Левите критици казват, че бизнес светът е изкушен да прегърне Бардела с погрешното убеждение, че младостта и неопитността му ще го направят лесен за влияние.

"Движещата сила зад френската крайна десница сега се кооптира от икономическия елит на страната", пише Томас Льогран, ляв коментатор.

Бардела, който е напуснал университета и е работил само в политиката, настоява като президент на партията да се хареса на бизнес света като част от стратегията за спечелване на по-образованите и по-високодоходни избиратели, отдавна отблъсквани от популистите. Неговият план миналата седмица да разгласи публично връзката си с 22-годишен потомък на италианско кралско семейство има подобен мотив.

Този месец Бардела назначи Франсоа Дюрви, мениджър на инвестиционния фонд на Пиер-Едуар Стерен, десен милиардер, за свой икономически съветник.

Дюрви, фигура от финансовия елит, заяви, че президентството на Бардела би разгърнало доктрината на Шарл дьо Гол: силна социална държава, "финансирана от свободна и просперираща икономика, защото без просперитет няма социален прогрес". Екипът на Бардела го вижда да работи с бизнес света по начина на италианката Джорджа Мелони.

Ентусиазмът за Бардела подкопава усилията на Льо Пен да покаже единство с все по-независимия си заместник-председател

Той води пред нея в анкетите по отношение на намеренията за гласуване и за двата тура на президентските избори. Без все още представа кои ще бъдат опонентите им, анкетите за крайния резултат от изборите са почти безсмислени.

Льо Пен се сопна миналия месец на поддръжник на "Фронта", който похвали младостта на Бардела, сравнявайки го с президента Макрон, който беше на 39 години, когато беше избран за държавен глава през 2017 г.

"Внимавайте", каза Льо Пен на жената. "Макрон беше млад, но все пак направи ужасни неща."

Льо Пен посочи, че не очаква да бъде оправдана от апелативните съдии, когато те произнесат присъдата си през юли.