Тръмп отново поиска контрол над Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен отново заяви, че Гренландия "не е за продан", след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови претенциите си островът да премине под американски контрол.

В интервю за датската обществена телевизия TV2 Фредериксен подчерта, че позицията на Вашингтон е известна, но Кралство Дания също има ясна и непроменена позиция по темата.

"Чух какво каза американският президент. Добре известна е позицията на Съединените щати, че желаят да притежават и придобият Гренландия. Надявам се също толкова добре известна да остане и позицията на Кралство Дания - че това няма да се случи", заяви тя.

Копенхаген настоява за уважение към суверенитета си

Фредериксен припомни, че самата Гренландия вече е дала ясен сигнал, че не желае да бъде част от Съединените щати. Датският премиер призова и съюзниците в НАТО да уважават суверенитета на Дания над острова.

В същото време тя отбеляза, че Копенхаген и Вашингтон имат добро сътрудничество по въпросите на сигурността в Арктика и Дания иска то да бъде разширено. По думите ѝ вече работи съвместна група, която се занимава с тези теми.

"Но Гренландия не е за продан", подчерта Фредериксен.

Тръмп отново поиска американски контрол над острова

Изявлението ѝ дойде, след като Доналд Тръмп отново настоя, че Съединените щати трябва да контролират Гренландия. При пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО той заяви, че островът е "обграден от китайски и руски кораби", и обвини Дания, че не му обръща нужното внимание.

"Гренландия е много важна за Съединените щати. Тя беше и остава място, което трябва да бъде контролирано от САЩ, а не от Дания", каза американският президент.

Тръмп добави, че отношенията му с НАТО са започнали да се влошават по-рано тази година, след като съюзниците са отхвърлили плановете му за придобиване на Гренландия, както и заради отказа им да подкрепят американската офанзива в Близкия изток, пише БГНЕС.