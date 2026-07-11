За Украйна другите производители на Patriot са поучителен пример

През 2022 г., когато нарастваха опасенията относно способностите на Европа за противоракетна отбрана срещу руски удари, администрацията на Байдън даде разрешение на Германия да построи завод за производство на най-модерни противоракетни прехващачи Patriot. Този завод все още не е произвел нито един Patriot, знак за времето, което може да отнеме, и за това колко трудно може да бъде да се увеличи производството на американско оръжие в чужбина, дори и след получаване на одобрение от правителството на Съединените щати за това, пише NYT.

Това е поучителна история за Украйна, чиито лидери изразиха увереност, че ще могат бързо да започнат производството на Patriot, след като президентът Тръмп заяви в сряда, че ще предостави на Киев дългоочакваната лицензия за производство на ракетите-прехватчи.

След като германската система Patriot заработи следващата година, тя първоначално ще може да доставя ракети на Украйна по-бързо в краткосрочен план, отколкото Украйна ще може да произведе по собствения си производствен лиценз. Германия и нейните съюзници трябва да доставят Patriot на Украйна "възможно най-бързо, докато Украйна все още не е в състояние да ги произвежда сама", каза Антон Хофрайтер, германски законодател и експерт по оръжия.

И все пак Украйна не може напълно да разчита на съюзническите си запаси за подкрепа,

защото войната в Иран, както и войната в Украйна, намалиха глобалните запаси от Patriot и подхраниха търсенето на повече ракети, което надвишава производствения капацитет. През 2023 г. Япония започна да продава част от произведените от нея Patriot обратно на Вашингтон, отчасти за да запълни американските доставки за Украйна.

Възможността Киев да построи собствен завод в крайна сметка ще увеличи доставките му на ракети – и ще го направи по-малко зависим от съюзниците за отбрана.

За да произведе ракета Patriot, страната трябва да намери и лицензира приблизително 20 доставчици, участващи в различни части от производствения процес.

Усилията на Германия, колкото и бавни да са, все пак са ускорени от съществуващия инженерен опит. Дори преди Берлин да получи лиценз за производство на собствени ракети Patriot, операторите на новия производствен обект на Patriot години наред са имали договор за поддръжка на американски системи Patriot , който е включвал взаимоотношения с доставчици и производители на инструменти.

Украйна, за разлика от нея, ще започне от нулата – в труден момент.