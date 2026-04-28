Русия срещу "Ал Кайда" в Мали: руските сили са отблъснати

Руските наемници бяха принудени да се оттеглят от ключов град в северната част на Мали, след като серия от атаки на джихадистки бойци и бунтовнически сепаратисти застрашиха военното правителство на страната.

Руският "Африкански корпус", съюзник на управляващата хунта, заяви, че е „напуснал района“ на Кидал заедно с малийските войски след два дни на ожесточени сражения между правителствените сили и джихадисти, свързани с "Ал Кайда".

Експерти твърдят, че атаките, най-големите в региона от години насам, ще имат драматични последствия за амбициите на Москва в Африка. След като бяха блокирани от бунтовниците, бойците от Африканския корпус, наследници на наемническата група "Вагнер", в крайна сметка се оттеглиха след договорена капитулация, пише The Times.

"Има видеоклипове, на които се вижда как бели войници биват линчувани и влачени зад камиони", заяви Нина Вилен, директор на Африканската програма в Кралския институт за международни отношения "Егмонт" и професор в Университета в Лунд. "Това ще има обратен ефект за целия регион."

Джамат Наср ал-Ислям вал Муслимин (JNIM), филиал на "Ал Кайда", премина през градове в централна и южна Мали, нанасяйки удари по международното летище, крепостта на правителствената армия, и внасяйки насилие в столицата Бамако.

Новите им съюзници от Фронта за освобождение на Азауад, съставен от бунтовници от етническата група туареги,

които се борят за собствена държава в северната част, превзеха Кидал и изгониха руснаците.

Към вчера министърът на отбраната и шефът на разузнаването на Мали, две от петте ключови фигури в управляващата хунта, бяха мъртви. Президентът Асими Гоита беше изчезнал безследно.

Атаките са точно това, което руснаците се опитваха да предотвратят.

"Това подкопава образа на Русия на мощни бойци, способни да победят дори най-свирепите бунтовници", заяви Ибрахим Яхая Ибрахим, заместник-директор по проекта за Сахел в Международната кризисна група.

Мали и съседните ѝ Буркина Фасо и Нигер са под военно управление от преврата през това десетилетие. Новите правителства в трите държави изгониха френските и другите западни сили, които се бореха срещу джихадистите в региона, и се обърнаха към отворените обятия на Москва.

Улф Лаесинг, ръководител на програмата за Сахел в германския мозъчен тръст "Конрад-Аденауер-Щифтунг", заяви:

"Русия искаше да установи плацдарм в региона, за да разбуни европейските интереси, включително да подклажда миграцията. И те постигнаха целите си. Британците си тръгнаха. Френските сили си тръгнаха."

Военният провал се дължи и на армията, и разузнавателните служби. Руското оттегляне от Кидал ще охлади ентусиазма на онези, които търсят подкрепа от Москва.

Въпреки това, то може да покаже и остатъчната сила на Москва. След като руснаците сключиха споразумение с туарегските бунтовници, те бяха ескортирани мирно извън града.