Важно за българите в Гърция: започват проверки на имотите в Airbnb, глоби до 20 000 евро

Българите, които отдават жилища под наем чрез Airbnb, Booking.com или Vrbo в Гърция, трябва да бъдат подготвени за засилен контрол.

Гръцките власти започват мащабна проверка на краткосрочните туристически наеми, като първоначално ще бъдат инспектирани около 1500 имота в цялата страна.

Проверките ще се извършват съвместно от Независимата агенция за държавните приходи (AADE) и Министерството на туризма. Освен данъчната регистрация и декларираните приходи, инспекторите ще проверяват дали имотите отговарят на всички законови изисквания за безопасност и експлоатация. Сред задължителните изисквания са наличието на пожарогасител, детектори за дим, електрическа защита, комплект за първа помощ, застраховка „Гражданска отговорност", удостоверения за дезинсекция и дератизация, както и доказателство, че имотът е предназначен за жилищно ползване. Мазета, гаражи и складови помещения, преустроени в туристически квартири без необходимите разрешения, няма да бъдат допускани.

Санкциите са сериозни. При първо нарушение глобата е 5000 евро, при повторно достига 10 000 евро, а при трето нарушение може да бъде наложена санкция до 20 000 евро.