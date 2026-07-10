Гърция сваля цените в супермаркетите: основни стоки ще поевтинеят от 31 август

Гръцките потребители ще видят по-ниски цени на широка гама от стоки от първа необходимост в супермаркетите от 31 август, след доброволно споразумение между правителството, производителите на храни и големите вериги супермаркети, насочено към облекчаване на въздействието на инфлацията върху домакинските бюджети, пише гръцкото издание To Vima.

Новата инициатива, обявена след среща, водена от министъра на развитието Такис ​​Теодорикакос, ще замени съществуващото ограничение на маржовете на печалба с доброволна схема за намаляване на цените. Участващите компании са се ангажирали да намалят цените с поне 5% на ключови продукти за ежедневна употреба, като се очаква отстъпките да останат в сила между два и четири месеца.

Продуктите, включени в схемата, ще носят специални етикети на рафтовете, за да помогнат на купувачите лесно да идентифицират намалените артикули.

Инициативата обхваща много от стоките от първа необходимост, които съставляват по-голямата част от пазарската кошница на типичното домакинство, включително:

Прясно говеждо, свинско и птиче месо

Мляко, кисело мляко, сирене и яйца

Хляб и брашно

Паста, ориз и бобови растения

Зехтин, растителни масла, масло и маргарин

Хранително мляко за кърмачета, бебешка храна и пелени

Кафе и зърнени закуски

Шоколад, бисквити и сладкарски изделия

Безалкохолни напитки

Домакински почистващи препарати, включително препарати за пране и миене на съдове

Продукти за лична хигиена

Училищни пособия преди новата учебна година

Изключени пресни продукти

Пресните плодове и зеленчуци няма да бъдат включени в споразумението,

тъй като цените им се колебаят често поради сезонни и производствени фактори, което прави дългосрочните ценови ангажименти непрактични.

Според Министерството на развитието, избраните продукти са идентифицирани с помощта на данни от официалната платформа за наблюдение на потребителските цени на страната. Министерството заяви, че около 10% до 15% от продуктите в супермаркетите представляват приблизително 70% до 80% от общите продажби. Вместо да прилага широки отстъпки за хиляди артикули, инициативата се фокусира върху продуктите, които потребителите купуват най-често, в опит да се увеличи максимално въздействието върху разходите на домакинствата.

След срещата Теодорикакос заяви, че целта е да се осигури значително намаление на цените на всички основни хранителни продукти и стоки за домакинството. Той каза, че участващите компании ще се присъединят към инициативата доброволно, като минималното намаление на цената е определено на 5%, като същевременно насърчават бизнеса да предлага още по-големи отстъпки, където е възможно. Схемата ще бъде наблюдавана от независимия орган за защита на потребителите на Гърция.

Обявяването съвпадна с публикуването на данните за инфлацията през юни, които показват, че общата инфлация се е забавила до 4,4%, в сравнение с 5,2% през май, докато инфлацията на храните е била 2,7%.

Въпреки това, значителни увеличения на цените остават в няколко ключови категории. Цените на говеждото месо се повишиха с 15,6%, агнешкото и козето месо се увеличиха с 16,2%, птичето месо се покачиха с 4,7%, млечните продукти и яйцата се повишиха с 2,4%, а цените на кафето се увеличиха с 4,3%.

За разлика от това, цените на зехтина паднаха с 12,8%, ориза - с 6,9%, а цените на прясната и замразената риба спаднаха с 2,4%.