Гърция сваля цените в супермаркетите: основни стоки ще поевтинеят от 31 август

Гръцките потребители ще видят по-ниски цени на широка гама от стоки от първа необходимост в супермаркетите от 31 август, след доброволно споразумение между правителството, производителите на храни и големите вериги супермаркети, насочено към облекчаване на въздействието на инфлацията върху домакинските бюджети, пише гръцкото издание To Vima.
Новата инициатива, обявена след среща, водена от министъра на развитието Такис Теодорикакос, ще замени съществуващото ограничение на маржовете на печалба с доброволна схема за намаляване на цените. Участващите компании са се ангажирали да намалят цените с поне 5% на ключови продукти за ежедневна употреба, като се очаква отстъпките да останат в сила между два и четири месеца.
Продуктите, включени в схемата, ще носят специални етикети на рафтовете, за да помогнат на купувачите лесно да идентифицират намалените артикули.
Инициативата обхваща много от стоките от първа необходимост, които съставляват по-голямата част от пазарската кошница на типичното домакинство, включително:
Прясно говеждо, свинско и птиче месо
Мляко, кисело мляко, сирене и яйца
Хляб и брашно
Паста, ориз и бобови растения
Зехтин, растителни масла, масло и маргарин
Хранително мляко за кърмачета, бебешка храна и пелени
Кафе и зърнени закуски
Шоколад, бисквити и сладкарски изделия
Безалкохолни напитки
Домакински почистващи препарати, включително препарати за пране и миене на съдове
Продукти за лична хигиена
Училищни пособия преди новата учебна година
Изключени пресни продукти
Пресните плодове и зеленчуци няма да бъдат включени в споразумението,
тъй като цените им се колебаят често поради сезонни и производствени фактори, което прави дългосрочните ценови ангажименти непрактични.
Според Министерството на развитието, избраните продукти са идентифицирани с помощта на данни от официалната платформа за наблюдение на потребителските цени на страната. Министерството заяви, че около 10% до 15% от продуктите в супермаркетите представляват приблизително 70% до 80% от общите продажби. Вместо да прилага широки отстъпки за хиляди артикули, инициативата се фокусира върху продуктите, които потребителите купуват най-често, в опит да се увеличи максимално въздействието върху разходите на домакинствата.
След срещата Теодорикакос заяви, че целта е да се осигури значително намаление на цените на всички основни хранителни продукти и стоки за домакинството. Той каза, че участващите компании ще се присъединят към инициативата доброволно, като минималното намаление на цената е определено на 5%, като същевременно насърчават бизнеса да предлага още по-големи отстъпки, където е възможно. Схемата ще бъде наблюдавана от независимия орган за защита на потребителите на Гърция.
Обявяването съвпадна с публикуването на данните за инфлацията през юни, които показват, че общата инфлация се е забавила до 4,4%, в сравнение с 5,2% през май, докато инфлацията на храните е била 2,7%.
Въпреки това, значителни увеличения на цените остават в няколко ключови категории. Цените на говеждото месо се повишиха с 15,6%, агнешкото и козето месо се увеличиха с 16,2%, птичето месо се покачиха с 4,7%, млечните продукти и яйцата се повишиха с 2,4%, а цените на кафето се увеличиха с 4,3%.
За разлика от това, цените на зехтина паднаха с 12,8%, ориза - с 6,9%, а цените на прясната и замразената риба спаднаха с 2,4%.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.