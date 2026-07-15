Вървим към дигитално евро през 2029 г., няма да замени кеша

Европа върви към дигиталното евро през 2029 година, а догодина предстоят мащабни тестове. Европейската централна банка (ЕЦБ) премина към следващия етап от проекта за дигиталното евро, като избра 36 доставчици на платежни услуги, които ще участват в мащабна пилотна програма за тестване на бъдещата валута. Програмата ще започне през втората половина на 2027 г.

Според ЕЦБ участниците са избрани измежду над 50 кандидати от еврозоната и ще работят съвместно с банката и с 19 национални централни банки в рамките на 12-месечен тестов период, съобщи "Евронюз".

Пилотният проект ще оцени техническата инфраструктура, оперативните процеси и потребителското изживяване. Ще бъдат тествани плащания между физически лица и между граждани и търговци както онлайн, така и офлайн, преди да бъде взето решение за въвеждането на валутата.

Сред избраните участници са традиционни банки, дигитални банки и платежни компании, включително Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Adyen и Stripe.

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне заяви, че силният интерес показва готовността на частния сектор активно да участва в развитието на проекта.

Пилотната програма започва, докато Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия продължават преговорите по законодателството, което трябва да създаде правната рамка за дигиталното евро. ЕЦБ многократно е подчертавала, че не може да въведе валутата, преди законът да бъде приет.

По настоящия график законодателството може да бъде одобрено през 2027 г., а евентуалното публично въвеждане на дигиталното евро – през 2029 г.

Предвижда се дигиталното евро да бъде безплатно за потребителите и да се предлага чрез лицензирани доставчици на платежни услуги. То няма да носи лихва, а размерът на средствата, които могат да се държат в него, вероятно ще бъде ограничен, за да не се изтеглят значителни средства от търговските банки.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че дигиталното евро ще допълва, а не ще заменя парите в брой.

„Парите в брой и дигиталното евро ще бъдат законно платежно средство“, подчерта тя.

По думите ѝ проектът има за цел също да намали зависимостта на Европа от международните платежни мрежи и да укрепи стратегическата автономия на ЕС в областта на разплащанията.