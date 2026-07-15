Поради липса на питейна вода - 13 гръцки острова обявиха извънредно положение

13 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение поради липса на достатъчно питейна вода. В същото време опасността от горски пожари остава, предаде кореспондентът на БНР.

Увеличават се островите, засегнати от водна криза. Днес обявиха извънредно положение и на остров Порос. Така островите с недостиг на питейна вода вече са 13. Ускорено е държавното финансиране за изграждане на нова водопреносна система, съобщават от правителството. Според експерти една от причините за проблемите с питейната вода e остарялата водопреносна система, а загубите са около 60%.

Ситуацията е затруднена и заради високите температури и високия разход на вода по време на туристическия сезон. Само на остров Миконос разходите за вода през лятото са 9 пъти по-високи от зимата.

Опозицията критикува правителството за липса на цялостна стратегия по справяне с водната криза.

Местните власти на островите разпоредиха басейните да се пълнят само с морска вода.

Ограниченията за напояване нанасят щети на фермерите, а водната криза създава проблеми при гасенето на горски пожари.

Днес отново шест района на Гърция са с много висока опасност от разпространяване на огъня поради силни ветрове и температури достигащи до 40 градуса. Властите препоръчват на туристите да са изключително внимателни на островите Хиос, Самос и Калимнос, както и на Халкидики.