Ад във Флорида: 4-годишно застреля 2-годишно

Семейство от Джорджия скърби за 2-годишно момченце, което беше смъртоносно простреляно по време на пътуване до Флорида за рождения му ден.

Детето е било убито в Кисими, Флорида, в неделя, 12 юли, след като по данни на властите негов 4-годишен братовчед намерил необезопасено оръжие в семейния автомобил и се чул изстрел. Това съобщиха от шерифската служба на окръг Осеола в изявление до People.

Семейството от Луисвил, щата Джорджия, току-що било пристигнало в наетото си през Airbnb място за престой в Кисими в неделния следобед, когато се случил инцидентът.

Докато роднините били извън имота, детето останало в колата, посочват от шерифската служба. По-късно 4-годишният му братовчед влязъл в автомобила и там открил пистолет, който според информацията не бил обезопасен и не бил в кобур. След това близките чули изстрел от вътрешността на колата.

Момченцето било откарано в болница, където по-късно лекарите констатирали смъртта му.

Според кампания в GoFundMe, създадена в подкрепа на семейството, те били във Флорида, за да отпразнуват третия рожден ден на детето, който е днес.

"Този ден трябваше да бъде изпълнен със свещички за рожден ден, смях, прегръдки и щастливи спомени= Вместо това хората, които обичат това дете, скърбят за загубата на едно прекрасно малко момче, чийто живот беше отнет твърде рано", се казва в част от текста на кампанията, създадена в помощ на майката.

Към момента не е ясно дали стрелбата е довела до повдигане на обвинения.