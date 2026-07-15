УЕФА наказа "Левски", ще играе без фенове срещу "Университатя"

Тежък удар от УЕФА получи "Левски". Българският първенец ще е без своите фенове при гостуването си от втория кръг на Шампионската лига, който 99,9% ще е срещу "Университатя" (Крайова). Двубоят ще се играе на 28 юли отвън Дунава.

Това стана ясно от заседание на Апелативната комисия към УЕФА, информираха от българския шампион. Причина за санкцията е заради расистко и/или дискриминационно поведение на неговите фенове по време на двубоя срещу "Борац" в (Баня Лука), който се игра миналия вторник и завърши 1:1. Преди този двубой "Левски" бе в пробация.

Освен това "сините" са глобени с 15 000 евро и получават допълнителна забрана от още една среща да имат своя агитка при гостуване, но тя е "условна" и с изпитателен срок от две години. Или иначе казано по друг начин, при това "издънка" на феновете на "Левски", то клубът ще бъде отново без публика при свое следващо гостуване в европейските клубни турнири.

Ето какво написа от "сините":

"Левскари,

С решение на Апелативния орган на УЕФА от днес, 15.07.2026 г. бе разпоредено клубът ни да изтърпи ефективно наказанието си от 1 мач без продажба на билети при следващото си гостуване в евротурнирите.

Дисциплинарното производство бе образувано във връзка с докладвани от Агента на FARE скандирания на феновете по време на първата среша от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League в Баня Лука, Босна и Херцеговина, на 07.07.2026 г. от Етичната и дисциплинарна комисия на централата.

След подадено от ПФК „Левски" възражение УЕФА предостави на клуба самия видео-файл, на основание на който се налага наказанието, от който се чуват няколко скандирания на етническа основа срещу агитката на домакините, в резултат на техни провокации към българите.

Клубът подаде второ възражение срещу ефективното прилагане на санкция. В крайна сметка казусът бе насочен по компетентност към Апелативния орган на УЕФА, който постанови и налагането на санкциите.

В резултат на това, клубът не само ще бъде лишен от присъствието на свои фенове при следващо гостуване, но ще трябва да заплати и глоба в размер на 15 000 евро. В допълнение към това, Апелативната комисия налага ново условно наказание на клуба от 1 мач забрана за продажба на билети и нов 2-годишен период на пробация.

Напомняме, че първото наказание бе наложено заради расистко и/или дискриминационно поведение на част от присъстващите на мача с „АЗ Алкмаар" привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА.

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