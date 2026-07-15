21-годишна TikTok звезда беше убита при стрелба от движещ се автомобил

21-годишната инфлуенсърка DreamDoll Brii, чието истинско име е Бриана Джонсън, е починала, след като е била простреляна при напускане на парти във Флорида, съобщава TMZ. При смъртоносната стрелба е загинал и нейният братовчед - Артър "Ей Джей" Лий Джонсън III.

Според полицията жертвите са пътували във флуоресцентнозелен Lamborghini SUV около 5:30 ч. сутринта в неделя, когато е започнала стрелбата. От полицейското управление в Мирамар съобщават, че автомобилът е изминал около една пресечка, преди да катастрофира.

По данни на разследващите, когато колата стигнала до кръстовище, бял седан се изравнил с нея от страната на шофьора и от него била открита стрелба. Улучени са трима души в Lamborghini-то.

Полицията пристигнала на място, след като получила сигнал от ShotSpotter - система за засичане на изстрели. Униформените открили, че Lamborghini-то се е ударило в знак "Стоп". И тримата души в автомобила били откарани в близки болници в критично състояние. По-късно полицията потвърди, че Бриана е починала от раните си. От полицейското управление в Мирамар съобщават пред TMZ, че братовчед ѝ Артър "Ей Джей" Лий Джонсън III също е починал в болницата след тежките наранявания, получени при нападението.

"Тази конкретна кола очевидно е била набелязана по някаква причина"

Началникът на полицията в Мирамар Делриш Мос заяви, че детективите все още се опитват да установят дали стрелецът е проследил Lamborghini-то до квартала.

"Тази конкретна кола очевидно е била набелязана по някаква причина. Опитваме се да разберем защо", каза Мос.

Той допълни, че към момента разследващите разполагат само с ограничена информация за заподозрения. Изглежда, че имат частичен профил на стрелеца, но все още не са успели да установят самоличността му.

Популярна в TikTok с "Bend Ova"

Бриана беше изградила сериозна аудитория в социалните мрежи. Тя беше най-позната с популярното си парче "Bend Ova", което се превърна в популярен звук в TikTok.

Инфлуенсърката имаше над 370 000 последователи в TikTok и още 85 000 в Instagram.