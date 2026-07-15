Арестуваха руснаци, чели Библията в "Света София" в Истанбул

Руска семейна двойка се оплака пред изданието "Beware, News", че са били задържани от турските власти, тъй като са чели Библията в джамията "Света София" в Истанбул.

Задържаните са 35-годишната Виктория и 32-годишният Игор Ф., които дошли в Турция от Москва на почивка. На 14 юли те отишли ​​в "Света София", една от главните забележителности на Истанбул. Там Игор извадил Библията, която бил донесъл със себе си, и започнал да чете.

Двойката твърди, че е била обградена и ескортирана от джамията, след което е отведена в полицейски участък в квартал Фатих. Истанбулската полиция потвърдила ареста, съобщават източници пред ТАСС. Руснаците казали, че са заподозрени в "подбуждане към омраза или вражда сред населението".

На двойката не е било позволено да се върне в хотела.

В крайна сметка те са били изпратени в център за задържане на чужденци, чакащи депортиране в квартал Арнавуткьой

"Със съпругата ми бяхме разделени. Не сме яли от известно време и се чувстваме много зле", споделя Игор.

Руското генерално консулство в Истанбул се занимава със ситуацията със задържаните туристи, съобщиха от руското външно министерство пред "Осторожно новости". Съобщава се, че дипломатите са във връзка с адвоката на руснаците.

"Света София" е построена по заповед на византийския император Юстиниан I и е осветена през 537 г. След падането на Константинопол през 1453 г. църквата е превърната в джамия. През 30-те години на миналия век "Света София" става музей, а през 2020 г. е реставрирана като джамия. Религиозните служби там са възобновени.