Предупредиха европейските авиокомпании да избягват да летят над ОАЕ, Бахрейн, Катар и Кувейт

Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) възстанови указанията, съветващи авиокомпаниите под нейна юрисдикция да избягват въздушното пространство над ОАЕ, Бахрейн, Катар и Кувейт, както и определени зони в Оманския залив, след подновеното военно напрежение между САЩ и Иран.

Информационният бюлетин за конфликтните зони (CZIB), издаден на 14 юли 2026 г., остава в сила до 29 юли 2026 г., освен ако не бъде преразгледан, изменен или оттеглен по-рано. Указанията се отнасят за европейски авиокомпании, включително Air France, Lufthansa и KLM, както и за неевропейски превозвачи, упълномощени от EASA да извършват полети до, от и в рамките на Европейския съюз.

EASA предупреди, че "непредсказуемият характер и бързото развитие на военната дейност" биха могли да оспорят ефективното прилагане на ограниченията за въздушното пространство. Тя заяви, че подновените военни действия са увеличили рисковете за гражданската авиация поради засилената ракетна и дронова активност, наличието на големи военни средства и потенциалната погрешна идентификация на граждански самолети.

Агенцията посъветва засегнатите оператори да избягват определеното въздушно пространство, докато бюлетинът е в сила, като подчерта, че насоките са препоръка за безопасност, а не затваряне на въздушното пространство от авиационните власти на Персийския залив.

Предупреждението идва само седмица след изтичането на предишния информационен бюлетин за зоната на конфликта в Персийския залив (CZIB) на EASA, след временно облекчаване на регионалното напрежение след прекратяването на огъня между САЩ и Иран.

Перспективите за сигурност обаче оттогава ескалираха

Американските удари по ирански военни цели бяха възобновени на 12 юли, последвани от ирански ракетни и дронови атаки, насочени към американски военни съоръжения в Бахрейн, Йордания и Кувейт, както и подновени атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Обединеното кралство и Австралия също актуализираха съветите си след подновените военни действия. Министерството на външните работи, Британската общност и развитието (FCDO) на Обединеното кралство преразгледа насоките си за ОАЕ, Оман, Катар и Саудитска Арабия, предупреждавайки, че "ситуацията остава непредсказуема и атаките могат да се възобновят в кратки срокове" и съветвайки пътуващите да преразглеждат плановете си за заминаване.

Австралия също актуализира съветите си за ОАЕ, Катар, Бахрейн и Кувейт, предупреждавайки, че военната активност може да наруши полетите и да доведе до временно затваряне на въздушното пространство, като същевременно запази съществуващите си нива на съвети за пътуване за тези дестинации.

Въпреки продължаващите събития, авиокомпаниите в Близкия изток продължиха да възстановяват мрежите си след по-ранни прекъсвания. Данните на OAG Schedules Analyser показват, че превозвачите планират да оперират около 22,9 милиона места за заминаване от и в региона през юли, като голяма част от капацитета, спрян по-рано тази година, вече е възстановен. Няколко превозвачи от Персийския залив също възобновиха услугите си и пуснаха нови маршрути, тъй като търсенето на пътувания се увеличава през летния сезон.

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