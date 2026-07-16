Зодиите, за които втората половина на 2026 г. ще е много по-добра

Колкото и да не ни се вярва, преполовихме годината. Първата половина на 2026 година вече измина, но предстоят още доста вълнения, трепети и възможност за ново начало за част от зодиите. Някои зодиакални знаци наистина могат да си отдъхнат - най-трудното за тях свърши и животът им става доста по-лесен през втората половина на годината. Вижте кои са те, според "Your Tango".

Телец

Уран беше в техния знак цели 8 години - от май 2018 г. до април 2026 г., с леко прекъсване в периода юли 2025 г. - ноември 2025 г. И тази енергия не им носеше позитиви. Транзитът беше хаотичен за любовния им живот, личния живот, кариерата им и финансите им. Може да са преминали през болезнена раздяла или токсична връзка. Да са изгубили работата си или да са имали проблеми с парите. За щастие, всичко това приключва. 8 години на хаос, разочарования и загуби си отиват сега. Тази глава свършва. За останалата част от 2026 г. - могат да очакват животът им да стане много по-лесен. Дълго чакан успех идва при тях, ще бъдат много щастливи.

Скорпион

Любовният им живот беше битка и страдания. Търсиха своята сродна душа, но вместо това намираха токсични връзки и внезапни разбивания на сърцето. Този хаос изцеди енергията им и унищожи спокойствието им. Но сега тази глава от живота им приключва. С Юпитер в Лъв сега, тези водни зодии са по-големи късметлии в любовта, отколкото някога са били. Получават възможността да срещнат любовта на живота си. И да имат наистина здравословна връзка. Виждат кое наистина е червен флаг и го избягват на всяка цена. През втората половина на 2026 г. любовният им живот става по-лесен и щастлив.

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