Процесът по оценяване на ресторантите в София от "Мишлен" още не е приключил

Столична община, чрез туристическата си платформа Visit Sofia, е в активен контакт с "Мишлен", като процесът по оценяване на ресторанти в София е част от дългосрочен ангажимент за развитие и международно позициониране на столицата като гастрономическа дестинация. Това заяви пред Bgtourism.bg Антон Пенев, директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община (Visit Sofia), в отговор на въпроси относно развитието на отношенията с престижния международен кулинарен гид.

Поради стриктните правила за конфиденциалност, характерни за "Мишлен" при работа с нови дестинации, към момента не могат да бъдат коментирани конкретни детайли, свързани с инспекциите, броя на посетените ресторанти или резултатите от оценяването.

"Както вече сме комуникирали публично, Столична община, чрез Visit Sofia като публична институция, е в активен контакт с "Мишлен". Поради стриктните правила за конфиденциалност, на този етап не можем да коментираме детайли", посочи Антон Пенев.

Той уточни, че процесът по оценяване от страна на световните кулинарни гидове не представлява еднократно действие, а е дългосрочен и цикличен процес.

"Важно е да отбележим общовалидните принципи, които важат за всички дестинации в отношенията им с различни световни кулинарни гидове. Процесът е цикличен, а не еднократен. Веднъж стартирал, този процес на практика означава дългогодишни отношения, които имат различни пикове през годината – от първоначалните одити и регулярните анонимни визити, до официалните обявявания на годишните селекции“, коментира директорът на ОП "Туризъм".

„Затова краткият отговор е - това не е процес, който просто "приключва" в даден момент. Това е начало на един дългосрочен път, по който кулинарната сцена в София ще бъде обект на постоянно внимание и оценка", допълни той.

От Visit Sofia посочиха, че на този етап не е предвидена официална комуникация или финално решение от страна на "Мишлен" относно България и София.

"В настоящата фаза от процеса не е предвидено да има официална комуникация, позиция или финално решение. Както вече споменах, работим в условия на конфиденциалност и това е неизменна част от политиката на гида при навлизане в нови дестинации", заяви Антон Пенев.

Той посочи, че София има сериозен потенциал да се утвърди като разпознаваема гастрономическа дестинация на международната карта.

"Категорични сме, че София разполага с изключително динамично развиваща се кулинарна сцена. Налице е потенциал тя да се превърне в един от основните стълбове на туристическото позициониране и комуникацията на столицата", каза директорът на ОП "Туризъм".

Според него местната ресторантьорска сцена разполага с всички предпоставки за успешно развитие - талантливи професионалисти, качествени продукти и обекти, които следват съвременните световни тенденции.

"Разполагаме с прекрасно поколение талантливи шеф-готвачи, които демонстрират завидни умения. Немалка част от тях се завръщат след професионално развитие в чужбина и успешно прилагат натрупания опит тук", сподели още Пенев.

"Като добавим към този талант безспорното качество на храната, чудесната атмосфера в обектите, която е напълно в крак със световните тенденции, и факта, че нашите локални вкусове се възприемат изключително лесно и позитивно от чуждестранната публика – получаваме една изключително стабилна основа. Сега задачата ни като институция е да подкрепим този потенциал и да го разкажем на света", допълни той.

От Столична община посочиха, че развитието на гастрономическия туризъм е сред направленията, чрез които София цели да разшири туристическото си предложение и да привлече нови международни публики.