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Златна монета от 1 долар с лика на Доналд Тръмп ще бъде пусната в САЩ

Финансовият министър Бесент представи образец на монетата

16.07.2026 | 09:24 ч. Обновена: 16.07.2026 | 09:24 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Образът на президента на САЩ Доналд Тръмп скоро ще се появи върху златна монета от 1 долар, образец на която беше представен от министъра на финансите Скот Бесънт, предаде ДПА.

Монетата ще бъде пусната по повод 250-годишнина от обявяването на независимостта на САЩ и има за цел да почете непреходната ценност на свободата и да бъде вечен символ на патриотизма, заяви Бесънт в публикация в социалната мрежа „Екс“ ( X). 

В публикацията е показан и образец на монетата. Бесънт съобщи, че Монетният двор на САЩ ще започне нейното изсичане, но не е ясно кога точно тя ще бъде пусната в продажба.

По-рано този месец Бесънт публикува в „Екс“ образец на банкнота от 100 долара, споделен преди това от самия Тръмп в неговия профил, върху която стоят подписите както на президента, така и на самия финансов министър.

Съществуват безброй примери за проекти, места и сгради, носещи името на Тръмп. Летището в Палм Бийч, щата Флорида, официално беше преименувано неотдавна на Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“. Кодът на летището беше променен от PBI (Palm Beach International) на DJT – инициалите на президента.

Обичайна практика в САЩ е  летища и други обекти да носят имената на бивши президенти, но е необичайно сгради или обекти да бъдат преименувани, докато президентът все още е жив.

Наблюдатели виждат паралели между действията на Тръмп и поведението на авторитарни лидери, отбелязва ДПА.
(БТА)

 

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Тагове:

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