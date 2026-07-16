Златна монета от 1 долар с лика на Доналд Тръмп ще бъде пусната в САЩ

Образът на президента на САЩ Доналд Тръмп скоро ще се появи върху златна монета от 1 долар, образец на която беше представен от министъра на финансите Скот Бесънт, предаде ДПА.
Монетата ще бъде пусната по повод 250-годишнина от обявяването на независимостта на САЩ и има за цел да почете непреходната ценност на свободата и да бъде вечен символ на патриотизма, заяви Бесънт в публикация в социалната мрежа „Екс“ ( X).
В публикацията е показан и образец на монетата. Бесънт съобщи, че Монетният двор на САЩ ще започне нейното изсичане, но не е ясно кога точно тя ще бъде пусната в продажба.
По-рано този месец Бесънт публикува в „Екс“ образец на банкнота от 100 долара, споделен преди това от самия Тръмп в неговия профил, върху която стоят подписите както на президента, така и на самия финансов министър.
Съществуват безброй примери за проекти, места и сгради, носещи името на Тръмп. Летището в Палм Бийч, щата Флорида, официално беше преименувано неотдавна на Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“. Кодът на летището беше променен от PBI (Palm Beach International) на DJT – инициалите на президента.
Обичайна практика в САЩ е летища и други обекти да носят имената на бивши президенти, но е необичайно сгради или обекти да бъдат преименувани, докато президентът все още е жив.
Наблюдатели виждат паралели между действията на Тръмп и поведението на авторитарни лидери, отбелязва ДПА.
(БТА)
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As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026