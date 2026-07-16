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Рецептата Dnes: Агнешка курбан чорба за Света Марина

Традиционна рецепта за празника на 17 юли

16.07.2026 | 14:12 ч. 2
Снимка: iStock

Снимка: iStock

На 17 юли православният свят почита света великомъченица Марина – една от най-тачените светици в българската народна традиция. Празникът е известен още като Маринден или Света Марина Огнена, а според вярванията светицата закриля дома, семейството, здравето и плодородието. В много краища на страната денят се отбелязва с курбани, събори и семейни трапези, около които се събират близки и приятели. Традицията повелява на масата да има курбан чорба с агнешко месо. Опитайте вкусна и лесна рецепта за празника.

Продукти:

  • 1,5 кг агнешко или овче месо (плешка, ребра или врат)
  • 2 глави лук
  • 2 моркова
  • 1 зелена чушка
  • 100 г ориз
  • 3-4 литра вода
  • връзка магданоз
  • сол и черен пипер на зърна на вкус
  • * За застройката:
  • 2 яйца
  • 200 г кисело мляко
  • сокът от 1 лимон

Начин на приготвяне:

  • Измийте добре месото и го поставете в голяма тенджера със студена вода.
  • След завиране отпенете внимателно, за да стане бульонът бистър.
  • Добавете нарязаните лук, моркови, чушка, черен пипер и сол. Варете ястието на слаб огън около два часа, докато месото омекне напълно.
  • След това добавете измития ориз и варете чорбата още около 20 минути.
  • Обезкостете месото при необходимост и го върнете обратно в тенджерата.
  • * За застройката – разбийте яйцата с киселото мляко и лимоновия сок.
  • Към сместа постепенно добавете от горещия бульон при непрекъснато разбъркване.
  • След това върнете застройката в тенджерата, без чорбата да завира силно.
  • Накрая поръсете с нарязан магданоз и поднесете топла.
  • По традиция курбанът се раздава за здраве и се споделя с всички присъстващи на празника.

Още вкусни рецепти за празника вижте в Az-jenata.bg.

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