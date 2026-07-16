Рецептата Dnes: Агнешка курбан чорба за Света Марина

На 17 юли православният свят почита света великомъченица Марина – една от най-тачените светици в българската народна традиция. Празникът е известен още като Маринден или Света Марина Огнена, а според вярванията светицата закриля дома, семейството, здравето и плодородието. В много краища на страната денят се отбелязва с курбани, събори и семейни трапези, около които се събират близки и приятели. Традицията повелява на масата да има курбан чорба с агнешко месо. Опитайте вкусна и лесна рецепта за празника.

Продукти:

1,5 кг агнешко или овче месо (плешка, ребра или врат)

2 глави лук

2 моркова

1 зелена чушка

100 г ориз

3-4 литра вода

връзка магданоз

сол и черен пипер на зърна на вкус

* За застройката:

2 яйца

200 г кисело мляко

сокът от 1 лимон

Начин на приготвяне:

Измийте добре месото и го поставете в голяма тенджера със студена вода.

След завиране отпенете внимателно, за да стане бульонът бистър.

Добавете нарязаните лук, моркови, чушка, черен пипер и сол. Варете ястието на слаб огън около два часа, докато месото омекне напълно.

След това добавете измития ориз и варете чорбата още около 20 минути.

Обезкостете месото при необходимост и го върнете обратно в тенджерата.

* За застройката – разбийте яйцата с киселото мляко и лимоновия сок.

Към сместа постепенно добавете от горещия бульон при непрекъснато разбъркване.

След това върнете застройката в тенджерата, без чорбата да завира силно.

Накрая поръсете с нарязан магданоз и поднесете топла.

По традиция курбанът се раздава за здраве и се споделя с всички присъстващи на празника.

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