Рецептата Dnes: Агнешка курбан чорба за Света Марина

На 17 юли православният свят почита света великомъченица Марина – една от най-тачените светици в българската народна традиция. Празникът е известен още като Маринден или Света Марина Огнена, а според вярванията светицата закриля дома, семейството, здравето и плодородието. В много краища на страната денят се отбелязва с курбани, събори и семейни трапези, около които се събират близки и приятели. Традицията повелява на масата да има курбан чорба с агнешко месо. Опитайте вкусна и лесна рецепта за празника.
Продукти:
- 1,5 кг агнешко или овче месо (плешка, ребра или врат)
- 2 глави лук
- 2 моркова
- 1 зелена чушка
- 100 г ориз
- 3-4 литра вода
- връзка магданоз
- сол и черен пипер на зърна на вкус
- * За застройката:
- 2 яйца
- 200 г кисело мляко
- сокът от 1 лимон
Начин на приготвяне:
- Измийте добре месото и го поставете в голяма тенджера със студена вода.
- След завиране отпенете внимателно, за да стане бульонът бистър.
- Добавете нарязаните лук, моркови, чушка, черен пипер и сол. Варете ястието на слаб огън около два часа, докато месото омекне напълно.
- След това добавете измития ориз и варете чорбата още около 20 минути.
- Обезкостете месото при необходимост и го върнете обратно в тенджерата.
- * За застройката – разбийте яйцата с киселото мляко и лимоновия сок.
- Към сместа постепенно добавете от горещия бульон при непрекъснато разбъркване.
- След това върнете застройката в тенджерата, без чорбата да завира силно.
- Накрая поръсете с нарязан магданоз и поднесете топла.
- По традиция курбанът се раздава за здраве и се споделя с всички присъстващи на празника.
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