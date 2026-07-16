Как Ерлинг Холанд замени най-добрия си приятел Джуд Белингам с пиян енот?

В началото много хора предположиха, че това е образ, създаден с изкуствен интелект, че е твърде хубаво, за да е истина. На снимката беше колосалният нападател на Норвегия Ерлинг Холанд, който се прибираше у дома от Световното първенство и крачеше като норвежки бог по пистата на норвежко летище, носейки препарирана миеща мечка. Животното беше качено на дървен пиедестал и държеше в ноктите си бутилка уиски.

Снимката обаче се оказа истинска.

Америка се влюби в Холанд: в завладяващото му приятелство с английската звезда Джуд Белингам, видео дневника му, популярните му мемета, а сега и в очевидната му любов към таксидермията.

Нападателят купи своя пиещ енот за 750 долара от магазина Wild Bill’s Western Store в Далас, няколко часа след като Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2:1 в първия елиминационен кръг на Световното първенство, пишат от The Times.

51-годишната Джули Нюпорт, която управлява магазина с бившия си съпруг Коди, научи няколко дни преди норвежкият отбор да дойде в града, че някои от членовете на отбора ще наминат през магазина. Холанд пристигна с халфа Сандер Берге и трима от екипа на отбора. Той казал на Нюпорт, че иска да си купи шапка.

"Дойдохте на правилното място", отговорила тя.

Wild Bill's, магазин с площ от 6000 кв. фута в центъра на Далас, работи от около половин век

"Ние обличаме актьорския елит на Далас", хвали се Нюпорт пред The ​​Times. "Правили сме дрехи по поръчка за различни известни личности, една от които е покойният Чък Норис."

Семейство Нюпорт купили магазина преди пет години. Когато Джули Нюпорт научила, че това е единствената спирка на норвежците в Далас, преди да заминат за Ню Йорк, тя го затворила за обществеността и им дала възможност да разгледат мястото. Холанд купи шапка с марка EH9 - неговите инициали и неговият номер - ботуши от змийска кожа и тениска с надпис "Y’all Can Kiss My Dallas" ("Можете да целунете моя Далас").

В "бара за шапки", където артикулите се брандират за клиентите, норвежците пили бърбън и безмилостно се подигравали на Холанд, че е поискал бутилка вода вместо това. Миещата мечка с бутилката уиски била изложена до бара за шапки, казва Нюпорт.

"Сигурно го е видял от самото начало", допълва тя. "Докато приключвахме, той каза: "Трябва да имам това. Продава ли се?" А аз казах: "Абсолютно"."

Тогава футболистите забелязали и катериците.

"Няколко от другите момчета поискаха да добавят една от катериците към поръчката. Така че взеха катерицата с кутията Budweiser. Имаше и катерица, облечена като шериф, и друга, която пушеше цигара и държеше бутилка Jack Daniels. Така че всички футболисти си тръгнаха с по една от тях", тъврди тя.

Като цяло, норвежците са похарчили над 10 000 долара в магазина, по думите на Нюпорт

Не след дълго, след като си тръгнали, млада жена се втурнала в магазина и си купила тениска с надпис "Y’all Can Kiss My Dallas", обяснявайки, че току-що е видяла Холанд да я носи в Instagram в публикация, която вече има 8,2 милиона харесвания.

"В понеделник бях в магазина и започнахме да получаваме телефонни обаждания", казва Нюпорт.

Обажданията идвали от Норвегия, а след това и от цял ​​свят... заради енота.

"Вижте, аз съм в Далас, отидох да се опитам да купя едно от тези неща в рамките на един час", каза пред ESPN подкастърът на Men In Blazers Роджър Бенет, доайен на футбола в Америка. "Бяха разпродадени в магазина. Трябваше да се задоволя с катерица."

Години наред магазинът е предлагал само два енота, пиещи уиски.

"Всички харесваха енота, но никой не го купи, защото струваше 750 долара", сопделя Нюпорт. "В крайна сметка го снимах и го сложих снимката на тениска, която хората купиха."

Но след посещението на Холанд, магазинът започнал да получава поръчки.

Магазинът е придобил първоначалните си запаси от еноти от доставчик, който ги е снабдявал с продукти от телешка кожа, казва тя.

"Нямаше много други пияни еноти. Още два бяха доставени и продадени за минути", допълва Нюпорт. "Имам още три на път и това е всичко."

Според разбиранията на Нюпорт, таксидермистът, който е препарирал и монтирал миещите мечки, вече е пенсиониран и е в пенсия от известно време. Подобно на Микеланджело, той е оставил настрана инструментите си.

"От време на време идват хора, които искат нещо подобно", казва Марк Ван Льовен, собственик на Buck-Shot Taxidermy в Ню Джърси. "Това наричаме странност."

За Ван Льовен, един от водещите американски препаратори на животни, "странността" е категория в рамките на неговата професия. Тя включва пияни горски същества, патета с допълнителна глава или катерици, пушещи цигари.

"Имам приятелка, която прави много това, тя се справя добре с това", твърди той. "Но аз се опитвам да го направя с вкус и да покажа животното така, сякаш е живо в естествената си среда. Не съм фен на пияните миещи мечки или каквото и да е, въпреки че за правилните пари бих направил почти всичко."

Ван Льовен е печелил щатски и национални награди по таксидермия и сребърен медал на Световното първенство по таксидермия - Олимпийските игри по таксидермия - за особено добре представена игуана.

Основната област на растеж в момента са хората, които искат починалите им домашни любимци да бъдат препарирани.

"Преди правех по една поръчка на всеки три до четири седмици. Сега получавам шест до седем обаждания всеки ден", казва той.

По думите му току-що е получил тялото на котка, принадлежала на мъж, страдащ от деменция.

"Препарирах другата му котка преди пет или шест години. Той умира. Едно от последните му желания беше двете му котки да бъдат погребани с него", разказва Ван Льовен и допълва, че сестрата на мъжа донесла тялото на втората котка. "Ще го изпратя по пощата вместо нея. Тя каза, че когато умре, ще ги сложи в ковчега."

Египетските фараони сякаш са правили нещо подобно.

"Те са намерили кучета в подножието на пирамидите, които са били препарирани", казва той. "Фараоните и принцовете, те са имали много пари, и са се опитвали да вземат всичко със себе си, когато отиваха в друг свят."

И така беше и с един футболен принц, напускащ Америка

Той беше оставил зад гърба си Джуд Белингам, бившия си съотборник в Борусия Дортмунд, когато и двамата бяха малко повече от тийнейджъри, свой приятел и противник в един от големите романси на Световното първенство. Вместо това, в ръцете му имаше пиян енот.

"Той ме последва до вкъщи", заяви Холанд в публикация в Instagram, до вече известната му снимка с енота.