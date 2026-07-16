Големият финал на Световното: Испания и Аржентина в битка за титлата

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Очакванията са за тактическо надиграване, високо темпо и битка до последния съдийски сигнал. Именно в подобни срещи вниманието не е насочено само към крайния победител, а и към всичко, което може да се случи на терена.

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