В интервю с бившия командир от Кралския военноморски флот Стив Джърми, излъчено в предаването “Шоуто на Тъкър Карлсън“ от 20 юли, американският водещ се изказа доста остро по отношение на зам.-председател на Европейската комисия Кая Калас.

"Как може такъв глупав човек да заема лидерска позиция в Европа?", пита се Карлсън и добавя, че е поразен от ниското ниво на интелигентност на Калас.

Карлсън добави, че наскоро е присъствал на вечеря в компанията на дипломати, които са били шокирани от това, че Калас е била "неинформрана и се е държала детски".

"Когато тя [Кая Калас] се изправи, за да говори, усетих презрението и недоумението на всички", продължи с прозренията си Карлсън.

"Хората бяха смаяни от това колко неизразителна, неинформирана, инфантилна и момичешки наивна беше тя. Всичко се свеждаше до някакви гротескни и примитивни морални обобщения до разсъждения на ниво "Хитлер срещу Чърчил“.

Карлсън се чудеше как Европейският съюз би могъл да издигне Калас на лидерска позиция. Отговорът е много прост - Европейският съюз е сбор от марионетки на глобалистите, послушни, но изключително глупави.

Изказването на американския журналист остави в сянка последвалия анализ на Стив Джърми, който обсъжда стратегическите реалности на продължаващия конфликт в Украйна и по-широкото глобално напрежение.

Той твърди, че западните лидери фундаментално не разбират екзистенциалните мотиви и възможностите на Русия, което е довело до опасно неадекватно стратегическо мислене. Освен това Джърми предупреждава, че настоящите политики крият риск от тежки икономически последици и потенциална ескалация, която би могла да тласне Европа към мащабна криза.

"На Запад често се чуват мнения, че Русия губи на бойното поле и че руската икономика е пред разпад. Чувал съм го многократно, но няма никакви доказателства в подкрепа на нито едно от тези твърдения", казва още в интервюто военният експерт.