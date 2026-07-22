Украински F-16 за първи път свали руски изтребител

Председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Джон Кейн заяви, че украински изтребител F-16 неотдавна е свалил руски изтребител и това е първата известна въздушна победа за този тип самолети на украинска служба, предаде Укринформ.

По време на изслушване пред Комисията по бюджета на Сената на американския Конгрес Кейн вчера каза, че смята, че Украйна значително е укрепила многослойната си система за противовъздушна отбрана през последните няколко години с подкрепата на много партньори.

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Кейн също така похвали забележителното представяне на украинската отбранителна промишленост. Той каза, че Украйна разширява военните си способности – от системите земя-въздух до способностите въздух-въздух.

Укринформ припомня, че на 8 юли украинските военновъздушни сили обявиха, че са унищожили руски изтребител Су-35.

(БТА)