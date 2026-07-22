Новият главнокомандващ на украинската армия:Украйна ще засили контраофанзивата срещу Русия

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати днес заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост, заменяйки 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.

Този ход последва отстраняването миналата седмица от поста на технологично ориентирания реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна.

“Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна”, написа Драпати във Фейсбук.

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.

Генерал-майор Игор Скибюк - бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати.

Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Сирски бе изправен пред остри критики за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски“.

В публикация в социалните мрежи днес, потвърждаваща оттеглянето му от поста, Сирски подчерта своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година.

“Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага”, каза той.

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.

“Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет”, написа Зеленски в социалната платформа Екс.

Драпатий приветства решението на президента да назначи Игор Скибюк за началник на Генералния щаб, съобщи "Украинформ".

"Поех задълженията на главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна. Генерал-майор Игор Скибюк, бивш командир на Въздушно-десантните сили, ще служи като началник на Генералния щаб в моя екип. Благодаря на президента на Украйна за подкрепата на това решение“, подчерта Драпатий.

Той отбеляза, че се е срещнал със Скибюк през 2022 г. в Южна Украйна, когато двамата са ръководили операцията по освобождаването на Херсонска област от един команден пункт.

"Оттогава го познавам като командир, на когото може да се има доверие в трудни обстоятелства и на чиито решения, опит и лични принципи може да се разчита. По време на командването му на Въздушно-десантните сили се появиха силни командири, сред които Олег Апостол, Дмитро Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Емил Ишкулов, Андрей Ткачук и много други“, добави главнокомандващият.

Драпатий подчерта, че предстои трудна работа, така че ще продължи без да дава грандиозни обещания, поемайки отговорност за решенията си и показвайки уважение към хората, които държат фронтовата линия и помагат на Украйна да се отстоява.

"Президентът на Украйна ни постави ясни задачи – да продължим и засилим настъпателните операции във всички области, да планираме нови операции в тила на врага, да развиваме армията и нейните технологии и да изграждаме потенциала на Въоръжените сили на Украйна“, отбеляза главнокомандващият.

Зеленски обяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще стане новият началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна .

Ден преди това Зеленски обяви, че Михайло Драпати ще стане новият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна .