Боен самолет се разби по време на тренировъчен полет в Московска област

Руски военен самолет се разби по време на рутинен тренировъчен полет в Московска област в четвъртък, съобщи държавната информационна агенция ТАСС, позовавайки се на Министерството на отбраната.

Пилотът се е катапултирал успешно от невъоръжената машина, според военни представители. Няма данни за пострадали хора или щети на земята.

Министерството на отбраната не уточни какъв е моделът на самолета. Според анонимен източник, запознат със случая, става въпрос за изтребител от пето поколение "Су-57“, използващ стелт технология, съобщава вестник "Комерсант“

Изданието добавя, че разследващите органи са образували наказателно производство във връзка с евентуално нарушение на правилата за безопасност на полетите.

"Су-57“, произвеждан от компанията "Сухой“, е водещият руски изтребител със стелт характеристики, предназначен да замени самолети от съветската епоха като "Су-27“ и "МиГ-29“.

След като влезе на въоръжение във Въздушно-космическите сили на Русия през декември 2020 г., "Сухой“ планираше да достави 67 от тези изтребители от пето поколение до 2028 г. Цената на един самолет се оценява на около 2,2 милиарда рубли (28 милиона долара).