История и философия влизат в НВО по български език след 10. клас

Министерството на образованието и науката предлага промени в националното външно оценяване след 10. клас. За първи път изпитът по български език и литература ще включва и задачи, свързани с история и цивилизации и философия.

Учителят по български език и литература Илияна Иванова коментира пред "България сутрин", че идеята не е нова, но около нея все още липсва достатъчно конкретика.

"Тази промяна не беше изненада за нас, тъй като за нея се говори от няколко години. Проблемът е, че нямаме яснота какво точно ще бъде променено в изпита", посочи тя.

По думите й броят на задачите се предвижда да бъде намален от 25 на 22. От тях 18 ще бъдат по български език и литература, а останалите четири ще са със свободен отговор и ще включват елементи от философия, история и цивилизации.

Повече време, но по-малко задачи

Иванова отбеляза, че времетраенето на изпита ще бъде увеличено, въпреки че общият брой на задачите намалява.

Все още не е ясно дали това означава по-дълги текстове, повече писане и разсъждение или по-висока трудност.

Според учителя включването на история не ощетява българския език и литература. Напротив, историческият контекст е необходим за разбирането на редица произведения.

"За да разбереш "Под игото", трябва да познаваш процесите през Възраждането и предосвобожденската епоха, както и събитията около Априлското въстание", обясни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Редовната подготовка остава ключова

Иванова смята, че учениците няма да бъдат допълнително затруднени, ако учат системно през годините.

Тя подчерта, че резултатът от НВО след 10. клас не е решаващ за бъдещото им образование, но изпитът може да им помогне да проверят знанията си и да си припомнят важен материал.

"Това е най-сладкият изпит, на който могат да отидат децата. От него нищо не им зависи, а в същото време могат да научат и да си припомнят много неща", каза учителят.

По думите й оценките в различните училища невинаги са напълно съпоставими, затова външното оценяване дава по-обективна картина за знанията на учениците.

Най-сериозните трудности според нея идват при зрелостния изпит след 12. клас, където задачите са по-академични и изискват по-задълбочено писане и анализ.

"Затрудненията ще дойдат, ако не е учено през годините, ако учениците не са чели достатъчно литература и не са се опитвали да пишат", допълни Иванова.